Зинченко: «Будем надеяться на Францию в матче с Финляндией»

Украине не хватит только своей победы для выхода в стыки ЧМ-2022

Александр Зинченко / Фото: Eurosport

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался о грядущем матче против Боснии и Герцеговины в отборе на ЧМ-2022.

«Мы сюда в любом случае приехали за победой, у нас ничего не меняется. Но турнирная таблица обязывает нас выжать весь свой максимум и завтра показать зрелищную игру, добыть нужные три очка. Будем надеяться, что сборная Франции обыграет Финляндию, а мы сможем пройти в плей-офф»

Отметим, Украине недостаточно только своей победы над Боснией, чтобы пройти в стыки со 2-го места. Также нужно, чтобы Финляндия не победила Францию, а желательно – проиграла. В случае победы Украины и ничьей Финляндии при равном количестве очков будет считаться разница мячей. Если же Финляндия победит Францию, то Украина на 100% останется без ЧМ-2022.

Босния и Украина начнут в 21:45.

Онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина.