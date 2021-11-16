Среди них две топ-сборные. Известны уже 10 участников стыковых матчей на ЧМ-2022
Зинченко: «Будем надеяться на Францию в матче с Финляндией»
Украине не хватит только своей победы для выхода в стыки ЧМ-2022
Александр Зинченко / Фото: Eurosport
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался о грядущем матче против Боснии и Герцеговины в отборе на ЧМ-2022.
«Мы сюда в любом случае приехали за победой, у нас ничего не меняется. Но турнирная таблица обязывает нас выжать весь свой максимум и завтра показать зрелищную игру, добыть нужные три очка.
Будем надеяться, что сборная Франции обыграет Финляндию, а мы сможем пройти в плей-офф»
Отметим, Украине недостаточно только своей победы над Боснией, чтобы пройти в стыки со 2-го места. Также нужно, чтобы Финляндия не победила Францию, а желательно – проиграла. В случае победы Украины и ничьей Финляндии при равном количестве очков будет считаться разница мячей. Если же Финляндия победит Францию, то Украина на 100% останется без ЧМ-2022.
Босния и Украина начнут в 21:45.
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