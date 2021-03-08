«Вест Хэм» хочет заполучить Зинченко, но в Манчестере готовят для украинца новый контракт
Зинченко: «Манчестер Сити» нужно учиться отыгрываться. Привыкли забивать первыми»
Украинский легионер «горожан» – о поражении от МЮ
Александр Зинченко / Фото - Twitter
В матче 27-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на домашней арене уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2), прервав серию из 21-й победы кряду.
Украинский легионер «горожан» Александр Зинченко в интервью YouTube-каналу «Football Forever» заявил, что его команде нужно научиться совершать камбэки.
«Все пошло со старта матча. Неудачное начало, пропустили на 1-й минуте. Далее, я считаю, мы играли лучше, чем МЮ, но не забили. В таких больших матчах нужно реализовывать шансы. МЮ ведь одна из лучших команд, они организованы в обороне. Нам нужно учиться, как делать камбэки после того, как пропускаем первыми. «Сити» привык забивать первым, а после этого играть проще. А нам не хватало решающего паса и решающего удара. Мы все еще участвуем во всех турнирах и хотим выиграть их все. А такое поражение должно стать стимулом, ведь впереди еще много матчей».
Теперь разрыв между манчестерскими коллективами в турнирной таблице АПЛ сократился до 11 очков.
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