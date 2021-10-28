Зинченко: «Мы все разочарованы»

«Манчестер Сити» вылетел из Кубка английской лиги

Александр Зинченко / Фото: Twitter

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко высказался о вылете от «Вест Хэма» (0:0, пен 3:5) в матче Куба английской лиги. Слова украинца приводит пресс-служба «горожан».

«Это был не наш день, но мы создали много моментов для взятия ворот. К сожалению, мы не забили. Но так бывает, это футбол. Нам нужно сосредоточиться на следующем матче. Все в команде – профессионалы, у нас по-прежнему остается много матчей и вызовов в этом сезоне. Мы возьмем лучшее из этого матча, проанализируем его, чтобы увидеть, что мы не сделали и что могли бы сделать лучше. Но я думаю, что все будет хорошо

Большое удовольствие участвовать в этом турнире, как и завоевывать этот трофей. Все в команде разочарованы, ведь никто не любит проигрывать. Мы всегда хотим побеждать, и все делаем для этого. С сегодняшнего дня мы должны сфокусироваться на следующих наших матчах и отреагировать на это поражение. Для меня большое удовольствие снова вернуться на поле.

На матче была хорошая атмосфера. Спасибо всем нашим болельщикам, мы чувствовали их невероятную поддержку».

Напомним, Зинченко признан лучшим игроком «Ман Сити» в матче с «Вест Хэмом».