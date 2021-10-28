Зинченко – лучший игрок «Ман Сити» в матче с «Вест Хэмом», Ярмоленко – один из худших в своей команде

Лондонский коллектив выбил команду Гвардиолы из турнира

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Стали известны оценки от Whoscored игроков матча Кубка английской лиги «Вест Хэм» – «Манчестер Сити» (0:0, пен 5:3).

Лучшим игроком в составе «Манчестер Сити» стал Александр Зинченко, который заработал 7,5 баллов. А вот Андрей Ярмоленко, который вышел в основе «Вест Хэма», – один из худших в своей команде. Его оценка – 6,2 (худший показатель – у Цоуфала, 6,0).

Зинченко отыграл весь матч, Ярмоленко был заменен на 62-й минуте встречи.

Ранее наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поздравил «Вест Хэм» с выходом в следующий этап турнира.