Гюндоган пропустит матчи с ПСЖ и «Ливерпулем»
Зинченко не отправился с «Манчестер Сити» на матч против ПСЖ
Украинец не сможет помочь команде в игре Лиги чемпионов
27 сентября 21:45
Александр Зинченко / Фото - Манчестер Сити
«Манчестер Сити» отправился на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ. Об этом сообщает пресс-служба «горожан».
Защитник английской команды Александр Зинченко в Париж не полетел. Украинец продолжает восстановление от травмы.
Голкиперы: Стэффен, Эдерсон, Карсон
Защитники: Уокер, Диаш, Стоунз, Аке, Ляпорт, Жоау Канселу, Уилсон-Эсбранд
Полузащитники: Грилиш, Родри, де Брюйне, Бернарду Силва, Фернандиньо, Марез, Фоден, Макэйти
Нападающие: Стерлинг, Ферран Торрес, Жезус
Ранее также стало известно о травме полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана.
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