Зинченко остался в запасе на центральный матч стартового тура АПЛ

Александр Зинченко / Фото: Instagram Man City

Чемпион Англии «Манчестер Сити» огласил стартовый состав на центральный матч первого тура АПЛ против «Тоттенхэма».



Александр Зинченко начнет матч со скамейки запасных. Отметим, что самый дорогой британский футболист в истории Джек Грилиш начнет встречу с первых минут.

TEAM NEWS IS IN!



XI | Ederson, Cancelo, Dias, Ake, Mendy, Fernandinho (C), Gundogan, Grealish, Mahrez, Torres, Sterling.



SUBS | Steffen, Walker, Stones, Jesus, Zinchenko, Laporte, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo.



@HaysWorldwide

#ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/8yfNFHOSVe