Зинченко не отправился с «Манчестер Сити» на матч против ПСЖ
Зинченко пропустит октябрьские матчи сборной Украины
У хавбека «Ман Сити» травма
28 сентября 12:42
Александр Зинченко / Фото: Eurosport
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко пропустит октябрьские матчи сборной Украины из-за травмы, сообщает пресс-служба УАФ.
Зинченко получил надрыв икроножной мышцы. Таким образом, он не приедет в сборную Украины на матчи отбора на ЧМ-2022. Из списка «Б» в основной переведен Александр Пихаленок.
Украина в октябре сыграет с Финляндией (9 октября) и Боснией и Герцеговиной (12 октября).
Напомним, не вызван в сборную Украины также и хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский – из-за конфликта с главным тренером Александром Петраковым.
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