Зинченко пропустит октябрьские матчи сборной Украины

У хавбека «Ман Сити» травма

Александр Зинченко / Фото: Eurosport

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко пропустит октябрьские матчи сборной Украины из-за травмы, сообщает пресс-служба УАФ.

Зинченко получил надрыв икроножной мышцы. Таким образом, он не приедет в сборную Украины на матчи отбора на ЧМ-2022. Из списка «Б» в основной переведен Александр Пихаленок.

Украина в октябре сыграет с Финляндией (9 октября) и Боснией и Герцеговиной (12 октября).

Напомним, не вызван в сборную Украины также и хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский – из-за конфликта с главным тренером Александром Петраковым.