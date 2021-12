Зинченко рассказал, что было в его голове, когда он уронил кубок АПЛ

Александр Зинченко / фото - Manchester City

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал для клубной пресс-службы победы в составе «горожан»:

Тот момент, когда ты столкнул трофей с подиума.

Украинец уронил трофей во время празднования чемпионства в сезоне 2017/2018.

Manchester City teaching everyone how NOT to celebrate with the Premier League trophy!



Look at Zinchenko's face! pic.twitter.com/TMliLVGFbV