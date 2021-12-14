Зинченко: «Честно, я думал, что суперзвезды выделяются, но они были так просты»
Зинченко рассказал, что было в его голове, когда он уронил кубок АПЛ
Украинец слишком бурно праздновал победу в турнире
14 декабря 12:22
Александр Зинченко / фото - Manchester City
Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал для клубной пресс-службы победы в составе «горожан»:
«Это всегда особенное чувство, когда достигаешь подобного рода вещей, особенно первая победа в АПЛ. Я не играл много в тот сезон, но чувствовал, что был малой частью этой команды. Рад находиться здесь, быть частью этой невероятной семьи – мечта каждого».
Тот момент, когда ты столкнул трофей с подиума.
«В тот момент я сказал себе: «О боже, я больше никогда не сыграю за «Сити». Тогда многие надо мной шутили».
Украинец уронил трофей во время празднования чемпионства в сезоне 2017/2018.
Manchester City teaching everyone how NOT to celebrate with the Premier League trophy!— Soccer AM (@SoccerAM) May 7, 2018
Look at Zinchenko's face! pic.twitter.com/TMliLVGFbV
Напомним, Зинченко, Яремчук и Лунин узнали путь к финалу Лиги чемпионов.
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