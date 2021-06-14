Зинченко: «В первом тайме мы очень рано сели глубоко. По такой игре надо было вырывать хотя бы ничью»

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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко в шоу «Великий футбол» высказался о поражении от Нидерландов (2:3) в матче 1-го тура Евро-2020.

- В первом тайме было 8 дебютантов Евро. Была нервозность из-за этого?

– Может, со стороны так и казалось. Считаю, в первом тайме мы немного рано сели глубоко. Из-за этого у нас были проблемы с выходом из обороны. Мы много сил отдавали отбору мяча, а когда отбирали – не успевали становиться на свои позиции впереди, обратно теряли мяч, снова в той же ситуации без мяча.

- Во втором тайме удалось переломить матч. Это характер?

– Безусловно. Считаю, у команды есть характер, стержень. Считаю, это самое главное. Результат придет. Как я уже сказал, турнир состоит не из одного матча. Нужно выходить на следующую встречу и добывать нужные результаты.

- Этот матч дает больше позитива или негатива?

– Всегда нужно искать позитив, но сейчас у меня в голове сплошной негатив. При такой игре, когда мы выровняли счет, оставались считанные минуты, нужно было дожимать дело до конца и добывать хотя бы ничью.