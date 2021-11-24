ПСЖ отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» по Почеттино
Зинченко в центре поля? Стартовые составы на матч «Манчестер Сити» – ПСЖ
Рамос остался на скамейке запасных
24 ноября 21:02
Александр Зинченко / фото - Eurosport
Сегодня, 24-го ноября «Манчестер Сити» на «Этихаде» примет ПСЖ.
Тренеры команд Хосеп Гвардиола и Маурисио Почеттино уже определились со стартовыми составами.
В основу «горожан» попал украинский защитник Александр Зинченко. Учитывая наличие в старте 4-х других защитников (Уокер, Диаш, Стоунз и Канселу), можно предположить, что специалист доверил игроку место в центре поля.
Но есть возможность, что Уокер будет играть в центре защиты, а Канселу с Зинченко – на флангах защиты.
В составе парижан сюрпризов не наблюдается. Ожидалось, что Серхио Рамос дебютирует за французский гранд, но испанец остался на скамейке запасных.
Онлайн трансляция «Манчестер Сити» – ПСЖ. Начало – в 22:00.
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