Зинченко выйдет в стартовом составе «Ман Сити» на матч с «Астон Виллой»

Александр Зинченко / Фото: Getty Images

Стал известен стартовый состав «Манчестер Сити» на матч 14-го тура АПЛ с «Астон Виллой».

Your City starting XI to take on Villa!



XI | Ederson, Cancelo, Dias, Ake, Zinchenko, Fernandinho (C), Rodrigo, Bernardo, Mahrez, Jesus, Sterling



SUBS | Steffen, Carson, Grealish, Foden, Mbete, Palmer, McAtee, Lavia, Wilson-Esbrand#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/LsiMKiJ1MQ