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Зубков отличился дебютным голом за сборную Украины

Вингер забил в своем десятом матче за «сине-желтых»
Футбол Сборная Украины
21:43
Зубков отличился дебютным голом за сборную Украины
Александр Зубков / Фото - УАФ

Сборная Украины проводит второй товарищеский матч в рамках подготовки к Евро-2020 против Северной Ирландии. Счет в поединке открыл вингер Александр Зубков.

Этот гол стал дебютным для футболиста «Ферецвароша» в футболке «сине-желтых». Поразить ворота соперника ему удалось в десятом матче за команду.

Следить за встречей можно на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Украина – Северная Ирландия.

Сергей Стаднюк
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Теги

Александр Зубков сборная Северной Ирландии (футбол)

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