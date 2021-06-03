Ярмоленко попытается отомстить Северной Ирландии за Евро-2016. Составы на матч
Зубков отличился дебютным голом за сборную Украины
Вингер забил в своем десятом матче за «сине-желтых»
21:43
Александр Зубков / Фото - УАФ
Сборная Украины проводит второй товарищеский матч в рамках подготовки к Евро-2020 против Северной Ирландии. Счет в поединке открыл вингер Александр Зубков.
Этот гол стал дебютным для футболиста «Ферецвароша» в футболке «сине-желтых». Поразить ворота соперника ему удалось в десятом матче за команду.
Следить за встречей можно на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Украина – Северная Ирландия.