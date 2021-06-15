Зубков рискует пропустить матчи с Северной Македонией и Австрией
Зубков пропустил тренировку сборной Украины перед матчем с Северной Македонией
Хавбек проходил дополнительное обследование
Александр Зубков / Фото: UA-Football
Полузащитник сборной Украины Александр Зубков пропустил сегодняшнею тренировку национальной команды перед матчем 2-го тура Евро-2020 против Северной Македонии.
Известно, что Зубков проходил дополнительное медицинское обследование, поэтому не смог принять участие в занятии.
Напомним, Зубков травмировался в матче с Нидерландами (2:3) и был заменен уже на 12-й минуте.
Зубков имеет немного шансов сыграть против Северной Македонии 17-го июня.
Видео трансляция матча Украина – Северная Македония.
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