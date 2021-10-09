Звездный новичок «Барселоны» может дебютировать в матче с «Динамо»
Этим летом именитый аргентинский нападающий Серхио Агуэро на правах свободного агента перешел из «Манчестер Сити» в «Барселону».
Но из-за травмы берцовой кости 33-летний форвард так и не смог дебютировать за «блаугранас» и провел весь старт сезона в лазарете.
Издание AS назвало дату возможного дебюта чемпиона Англии за испанский гранд.
Во время международной паузы медицинский штаб каталонского клуба во время легкой тренировочной сессии исследовал состояние игрока и выдал утешительный прогноз – Серхио находится на финишной прямой восстановления и вскоре будет готов к возвращению на поле.
По оценкам физиотерапевтов, аргентинец будет готов к ближайшему матчу Примеры против «Валенсии» или же к игре с «Динамо» в Лиге чемпионов.
Так как «летучие мыши» при Пепе Бордаласе играют в силовой футбол с большим количеством единоборств, то скорее всего тренерский штаб «сине-гранатовых» не станет рисковать и выпускать травматичного игрока на этот матч.
Таким образом, предпочтительнее, что Агуэро впервые выйдет на поле в футболке «Барселоны» в игре с «Динамо» 20-го октября.
Напомним, еще один форвард каталонцев восстановится накануне игры с киевлянами.
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