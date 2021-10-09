Звездный новичок «Барселоны» может дебютировать в матче с «Динамо»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 14
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 14
Футбол (14 событий из 14) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Литва - Болгария -:- Запланирован
16:00 Казахстан - Босния и Герцеговина -:- Запланирован
19:00 Азербайджан - Ирландия -:- Запланирован
19:00 Грузия - Греция -:- Запланирован
19:00 Швеция - Косово -:- Запланирован
19:00 Финляндия - Украина -:-
19:00 Шотландия - Израиль -:- Запланирован
21:45 Фарерские острова - Австрия -:- Запланирован
21:45 Люксембург - Сербия -:- Запланирован
21:45 Швейцария - Северная Ирландия -:- Запланирован
21:45 Молдова - Дания -:- Запланирован
21:45 Андорра - Англия -:- Запланирован
21:45 Венгрия - Албания -:- Запланирован
21:45 Польша - Сан-Марино -:- Запланирован
нет важных матчей
Футбол (4 события из 4) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:30 ВПК-Агро - Кривбасс -:- Запланирован
16:00 Металлист - Николаев -:- Запланирован
17:45 Волынь - Нива Т -:- Запланирован
18:00 Авангард - Полесье -:- Перенесен
Футбол (14 событий из 14) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:15 Альянс - Олимпик -:- Запланирован
17:30 Оболонь - Горняк-Спорт -:- Запланирован
18:30 Металлист - Кремень -:- Запланирован
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:00 Кипр - Мальта -:- Запланирован
21:45 Беларусь - Чехия -:- Запланирован
21:45 Эстония - Уэльс -:- Запланирован
21:45 Латвия - Турция -:- Запланирован
21:45 Нидерланды - Гибралтар -:- Запланирован
21:45 Норвегия - Черногория -:- Запланирован
21:45 Хорватия - Словакия -:- Запланирован
21:45 Словения - Россия -:- Запланирован
21:45 Исландия - Лихтенштейн -:- Запланирован
21:45 Македония - Германия -:- Запланирован
21:45 Румыния - Армения -:- Запланирован

Звездный новичок «Барселоны» может дебютировать в матче с «Динамо»

Первые месяцы в Испании форвард провел в лазарете
Футбол Лига чемпионов UEFA
9 октября 11:25
Звездный новичок «Барселоны» может дебютировать в матче с «Динамо»
Серхио Агуэро / фото - FC Barcelona

Этим летом именитый аргентинский нападающий Серхио Агуэро на правах свободного агента перешел из «Манчестер Сити» в «Барселону».

Но из-за травмы берцовой кости 33-летний форвард так и не смог дебютировать за «блаугранас» и провел весь старт сезона в лазарете.

Издание AS назвало дату возможного дебюта чемпиона Англии за испанский гранд.

Во время международной паузы медицинский штаб каталонского клуба во время легкой тренировочной сессии исследовал состояние игрока и выдал утешительный прогноз – Серхио находится на финишной прямой восстановления и вскоре будет готов к возвращению на поле.

По оценкам физиотерапевтов, аргентинец будет готов к ближайшему матчу Примеры против «Валенсии» или же к игре с «Динамо» в Лиге чемпионов.

Так как «летучие мыши» при Пепе Бордаласе играют в силовой футбол с большим количеством единоборств, то скорее всего тренерский штаб «сине-гранатовых» не станет рисковать и выпускать травматичного игрока на этот матч.

Таким образом, предпочтительнее, что Агуэро впервые выйдет на поле в футболке «Барселоны» в игре с «Динамо» 20-го октября.

Напомним, еще один форвард каталонцев восстановится накануне игры с киевлянами.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Динамо Киев Барселона (футбол) Серхио Агуэро

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Легионер «Динамо» признался, что учит украинский язык
Легионер «Динамо» признался, что учит украинский язык
Футбол Украинская Премьер-лига
9 октября 23:42
Месси – о «Барселоне»: «Думал, что все уже улажено, и не хватает только моей подписи в новом контракте»
Месси – о «Барселоне»: «Думал, что все уже улажено, и не хватает только моей подписи в новом контракте»
Футбол Примерa (Испания)
9 октября 19:50
Стало известно, на какой срок Де Пена подписал новый контракт с «Динамо»
Стало известно, на какой срок Де Пена подписал новый контракт с «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
9 октября 16:59
Источник: Экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Англии летом мог оказаться в УПЛ
Источник: Экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Англии летом мог оказаться в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
9 октября 13:46
Соль: «Не играю в Примере, потому что не сложилось в «Динамо»
Соль: «Не играю в Примере, потому что не сложилось в «Динамо»
Футбол Примерa (Испания)
9 октября 10:39
Шевчук: «Шахтер» должен обыгрывать «Реал»
Эксклюзив Шевчук: «Шахтер» должен обыгрывать «Реал»
Футбол Лига чемпионов UEFA
8 октября 20:50

Новости: Футбол

Финал Лиги наций. Испания – Франция. Онлайн трансляция
Финал Лиги наций. Испания – Франция. Онлайн трансляция
Лига наций UEFA
10:27
Роналду забил за сборную Португалии и побил еще несколько рекордов
Роналду забил за сборную Португалии и побил еще несколько рекордов
В Европе
09:59
Главный тренер Финляндии: «Украина действовала очень активно»
Главный тренер Финляндии: «Украина действовала очень активно»
Чемпионат мира по футболу
09:56
Петраков: «Арбитр добавил к матчу 6 минут, я думал «Боже, когда это закончится»
Петраков: «Арбитр добавил к матчу 6 минут, я думал «Боже, когда это закончится»
Чемпионат мира по футболу
09:49
Павелко: «Мы сделали очень важный шаг на пути в Катар»
Павелко: «Мы сделали очень важный шаг на пути в Катар»
Чемпионат мира по футболу
09:45
Хавбек сборной Финляндии: «Украина хорошо защищалась, усложнив нам задачу»
Хавбек сборной Финляндии: «Украина хорошо защищалась, усложнив нам задачу»
Чемпионат мира по футболу
09:07
Петраков: «37 слов на пресс-конференции? Успех любит тишину»
Петраков: «37 слов на пресс-конференции? Успех любит тишину»
Чемпионат мира по футболу
08:59
Пятов: «В матче с Финляндией мы не имели права на ошибку»
Пятов: «В матче с Финляндией мы не имели права на ошибку»
Чемпионат мира по футболу
08:52
Отбор на ЧМ-2022. Кендзера забил за сборную Польши, Монзуль отработала на матче сборной Англии
Отбор на ЧМ-2022. Кендзера забил за сборную Польши, Монзуль отработала на матче сборной Англии
Чемпионат мира по футболу
08:49
Все новости

Популярные новости

Ломаченко накануне предстоящего поединка провел спарринг с огромным гигантом
Ломаченко накануне предстоящего поединка провел спарринг с огромным гигантом
Бокс Профессиональный бокс
4 октября 15:21
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 08:30
4
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Бокс Профессиональный бокс
7 октября 12:31
1
Белью назвал единственный способ победить Усика
Белью назвал единственный способ победить Усика
Бокс Профессиональный бокс
5 октября 14:20
9
Экс-тренер Владимира Кличко – о бое Усик – Джошуа: «Нас просто развели. Видно, что там был какой-то договорняк»
Экс-тренер Владимира Кличко – о бое Усик – Джошуа: «Нас просто развели. Видно, что там был какой-то договорняк»
Бокс Профессиональный бокс
5 октября 15:58
10
С ног на голову. Букмекеры обнародовали коэффициенты на реванш Усик – Джошуа
С ног на голову. Букмекеры обнародовали коэффициенты на реванш Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
3 октября 13:13
Все новости