Звездный новичок «Барселоны» может дебютировать в матче с «Динамо»

Первые месяцы в Испании форвард провел в лазарете

Серхио Агуэро / фото - FC Barcelona

Этим летом именитый аргентинский нападающий Серхио Агуэро на правах свободного агента перешел из «Манчестер Сити» в «Барселону».

Но из-за травмы берцовой кости 33-летний форвард так и не смог дебютировать за «блаугранас» и провел весь старт сезона в лазарете.

Издание AS назвало дату возможного дебюта чемпиона Англии за испанский гранд.

Во время международной паузы медицинский штаб каталонского клуба во время легкой тренировочной сессии исследовал состояние игрока и выдал утешительный прогноз – Серхио находится на финишной прямой восстановления и вскоре будет готов к возвращению на поле.

По оценкам физиотерапевтов, аргентинец будет готов к ближайшему матчу Примеры против «Валенсии» или же к игре с «Динамо» в Лиге чемпионов.

Так как «летучие мыши» при Пепе Бордаласе играют в силовой футбол с большим количеством единоборств, то скорее всего тренерский штаб «сине-гранатовых» не станет рисковать и выпускать травматичного игрока на этот матч.

Таким образом, предпочтительнее, что Агуэро впервые выйдет на поле в футболке «Барселоны» в игре с «Динамо» 20-го октября.

Напомним, еще один форвард каталонцев восстановится накануне игры с киевлянами.