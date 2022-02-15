Абраменко с первой попытки квалифицировался в финал Олимпийских игр

Еще два украинца также имеют шанс попасть в 12-ку лучших

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Украинский фристайлист Александр Абраменко вышел в финал Олимпийских игр-2022 в соревнованиях по лыжной акробатике.

Абраменко сумел квалифицироваться в финал с первой попытки, заняв пятое место с результатом 120.36.

Позже сегодня, 15 февраля, состоится вторая квалификация, по итогам которой еще шесть спортсменов попадут в финал. В ней выступят украинцы Дмитрий Котовский и Александр Окипнюк.

Напомним, Абраменко является олимпийским чемпионом-2018 в лыжной акробатике.