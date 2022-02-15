Абраменко – главная украинская надежда на золото в Пекине-2022. Что думают об этом букмекеры?
Абраменко с первой попытки квалифицировался в финал Олимпийских игр
Еще два украинца также имеют шанс попасть в 12-ку лучших
14:09
Фото: Getty Images
Украинский фристайлист Александр Абраменко вышел в финал Олимпийских игр-2022 в соревнованиях по лыжной акробатике.
Абраменко сумел квалифицироваться в финал с первой попытки, заняв пятое место с результатом 120.36.
Позже сегодня, 15 февраля, состоится вторая квалификация, по итогам которой еще шесть спортсменов попадут в финал. В ней выступят украинцы Дмитрий Котовский и Александр Окипнюк.
Напомним, Абраменко является олимпийским чемпионом-2018 в лыжной акробатике.
Комментарии 0