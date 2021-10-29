Тренер олимпийского чемпиона Абраменко рассказал, как проходит подготовка к Олимпиаде-2022

Александр Абраменко / Фото: НОК Украины

Главный тренер сборной Украины по лыжной акробатике Энвер Абдулаев рассказал о тренировках коллектива накануне Олимпийских игр-2022:



В Швейцарии мы будем до вторника, 2 ноября. И уже через три дня переедем в Минск, где в течение недели потренируем тройные прыжки на воду. Цикл будет состоять из 5 прыжковых дней. То есть здесь мы сейчас оттачиваем только двойные прыжки, а уже в Беларуси будем прыгать тройные сальто. Затем вернемся в Украину и в понедельник, 15 ноября, отправимся в Финляндию, где в Руке проведем заключительный сбор перед первым этапом Кубка мира в новом сезоне, который там и состоится. Точнее там их будет сразу два. После продолжим подготовку в Финляндии к следующим этапам и Олимпиаде.