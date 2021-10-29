Тренер олимпийского чемпиона Абраменко рассказал, как проходит подготовка к Олимпиаде-2022
Главный тренер сборной Украины по лыжной акробатике Энвер Абдулаев рассказал о тренировках коллектива накануне Олимпийских игр-2022:
Мы приехали на сбор в Швейцарию, чтобы отработать прыжки с двойными сальто. Ставить большие трамплины здесь возможности нет. Также задача потренироваться немного в условиях кислородного голодания, потому что на арене Олимпийских игр высота будет около 1900-2000 метров. Это тоже пойдет команде на пользу. Еще одно – это отработка отходов, вращения и подготовки к четкому приземлению, ведь без хорошего выполнения этого элемента не будет высоких результатов. Это один из важных факторов в лыжной акробатике, потому что идеальный скачок с падением или неуверенным приземлением приведет к снятию баллов. Даже минимальные огрехи затем приводят к большим минусам.
В Швейцарии мы будем до вторника, 2 ноября. И уже через три дня переедем в Минск, где в течение недели потренируем тройные прыжки на воду. Цикл будет состоять из 5 прыжковых дней. То есть здесь мы сейчас оттачиваем только двойные прыжки, а уже в Беларуси будем прыгать тройные сальто. Затем вернемся в Украину и в понедельник, 15 ноября, отправимся в Финляндию, где в Руке проведем заключительный сбор перед первым этапом Кубка мира в новом сезоне, который там и состоится. Точнее там их будет сразу два. После продолжим подготовку в Финляндии к следующим этапам и Олимпиаде.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Абраменко дал большое интервью XSPORT.