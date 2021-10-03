Бразилия обыграла Казахстан и стала бронзовым призером чемпионата мира

«Селесао» во второй раз в истории стали третьими на мировом форуме

Фото: FIFA

Сборная Бразилии завоевала бронзу чемпионата мира по футзалу, обыграв Казахстан.

«Селесао» дважды уступали по ходу матча, но сумели в заключительные десять минут забить трижды и победить со счетом 4:2.

Видеообзор матча:

Бразилия во второй раз в истории завоевала третье место на чемпионате мира, но едва ли для них это большой успех, ведь «селесао» рекордные пять раз становились чемпионами мира.

Напомним, в финале турнира сыграют Аргентина – Португалия.