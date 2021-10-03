Определились финалисты чемпионата мира по футзалу
Бразилия обыграла Казахстан и стала бронзовым призером чемпионата мира
«Селесао» во второй раз в истории стали третьими на мировом форуме
3 октября 20:10
Фото: FIFA
Сборная Бразилии завоевала бронзу чемпионата мира по футзалу, обыграв Казахстан.
«Селесао» дважды уступали по ходу матча, но сумели в заключительные десять минут забить трижды и победить со счетом 4:2.
Видеообзор матча:
Бразилия во второй раз в истории завоевала третье место на чемпионате мира, но едва ли для них это большой успех, ведь «селесао» рекордные пять раз становились чемпионами мира.
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