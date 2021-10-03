Бразилия обыграла Казахстан и стала бронзовым призером чемпионата мира
Португалия впервые в истории выиграла чемпионат мира
В финале была повержена сборная Аргентины
3 октября 22:14
FIFA
Сборная Португалии выиграла чемпионат мира по футзалу, обыграв в финале Аргентину – 2:1.
Победу португальцам принес дубль Пани Варелы. «Европейские бразильцы» впервые в истории выиграли мундиаль.
Аргентина не сумела защитить титул, который завоевала в 2016 году.
Видеообзор матча:
Напомним, бронзу чемпионата мира завоевала сборная Бразилии.
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