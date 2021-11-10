Сборная Украины готовится к чемпионату Европы. Сыграет с серебряным призером прошлого Евро

Телеканал XSPORT покажет обе встречи

фото - АФУ

Мужская сборная Украины по футзалу готовится к чемпионату Европы-2022. Командапроведет мини-сбор в Броварах, а затем проведет два товарищеских матча против серебряного призера прошлого Евро сборной Испании.Эти матчи пройдут 15-го и 16-го ноября в городах Логроньо и Альбельда-де-Ирегуа.

Вратари: Кирилл Цыпун, Юрий Савенко (оба – «Продэксим»)

Универсалы: Сергей Малышко, Михаил Зварыч, Николай Белоцерковец, Николай Микитюк, Игорь Корсун (все – «Продэксим»), Александр Педяш, Сергей Журба, Ярослав Лебедь, Евгений Серый (все – «ХИТ»), Даниил Абакшин, Артем Фаренюк, Виталий Радевич (все – «Ураган»).

Первый матч против второй команды в рейтинге FIFA состоится в 20:00, а второй – в 19:30. Телеканал XSPORT покажет обе встречи.