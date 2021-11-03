Удачный старт. Ивано-Франковский «Ураган» одержал первую победу в Лиге чемпионов
«Ураган» сыграет в Лиге чемпионов с португальцами, венграми и испанцами
Определились соперники чемпиона Украины в элит-раунде турнира
16:05
Фото - 1News
Определились очередные соперники «Урагана» в Лиге чемпионов. Состоялась жеребьевка элит-раунда турнира. Матчи данной стадии пройдут с 30 ноября по 5 декабря.
Иванофранковцы попали в группу D. Там команда сыграет с «Бенфикой», «Леванте» и венгерским «Халадашем». Игры пройдут в Португалии.
В элитный раунд «Ураган» пробился, выиграв группу 6 пути Б. Были добыты победы над азербайджанским «Аразом» (2:1), косоварским «Личени» (7:1) и румынським «Юнайтед Галац» (2:0).
Ранее женская сборная Украины по футзалу пробилась на Евро-2022, добыв три победы.
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