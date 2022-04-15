«Гореть вам в аду суки путинские!» Бронзовый призер Олимпиады-2008 потерял отца в боях под Изюмом
Печальную новость Алексей Воробьев сообщил в своих соцсетях
11:31
Александр Воробьев
Бронзовый призер Олимпиады-2008 спортивный гимнаст Александр Воробьев на личной странице в Facebook сообщил о смерти своего отца Сергея в боях под Изюмом:
«Гореть вам в аду суки путинские! цель этого поста не жалость, а чтоб как можно больше людей пожелали путину сдохнуть!»
Ранее XSPORT.ua сообщил о том, что Олимпийская чемпионка Елена Хомровая потеряла отца во время бомбежки Николавской ОГА российскими ракетами.
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