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«Гореть вам в аду суки путинские!» Бронзовый призер Олимпиады-2008 потерял отца в боях под Изюмом

Печальную новость Алексей Воробьев сообщил в своих соцсетях
Спортивная гимнастика
11:31
«Гореть вам в аду суки путинские!» Бронзовый призер Олимпиады-2008 потерял отца в боях под Изюмом
Александр Воробьев

Бронзовый призер Олимпиады-2008 спортивный гимнаст Александр Воробьев на личной странице в Facebook сообщил о смерти своего отца Сергея в боях под Изюмом:

«Гореть вам в аду суки путинские! цель этого поста не жалость, а чтоб как можно больше людей пожелали путину сдохнуть!» 

Ранее XSPORT.ua сообщил о том, что Олимпийская чемпионка Елена Хомровая потеряла отца во время бомбежки Николавской ОГА российскими ракетами.

Источник: XSPORT
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«Гореть вам в аду суки путинские!» Бронзовый призер Олимпиады-2008 потерял отца в боях под Изюмом
«Гореть вам в аду суки путинские!» Бронзовый призер Олимпиады-2008 потерял отца в боях под Изюмом
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