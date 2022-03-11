Ковтун: «Русский народ слеп и зомбирован – мы даем им возможность вырваться из рук тирана»

Фото: facebook.com/ugf-org-ua

Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы Илья Ковтун рассказал, как для него изменилась жизнь после начала вторжения россии на территорию Украины:



Русский народ слеп и зомбирован, и именно мы сейчас даем им возможность стать свободными и вырваться из рук тирана. Но они не умеют думать и анализировать, а также они очень боятся. Я человечно отношусь ко всем – так меня воспитали родители и тренер, уважаю всех.

Но теперь необходимо, чтобы россияне сплотились и пошли против владимира путина, помогли остановить войну, где везде убивают. Думаю, необходимо срочно ввести все максимальные санкции по всем направлениям для России, и, возможно, только тогда откроются слепые и зомбированные глаза, завершится война, прекратится кровопролитие.