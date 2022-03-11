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Ковтун: «Русский народ слеп и зомбирован – мы даем им возможность вырваться из рук тирана»

Украинский гимнаст – о военном вторжении россии
Спортивная гимнастика
11:35
Ковтун: «Русский народ слеп и зомбирован – мы даем им возможность вырваться из рук тирана»
Фото: facebook.com/ugf-org-ua

Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы Илья Ковтун рассказал, как для него изменилась жизнь после начала вторжения россии на территорию Украины:

Наверное, это было одно из самых ужасных и худших состояний за всю мою жизнь. В голове много мыслей о том, что сделал так или наоборот, начинаешь менять ценности и всем сердцем желаешь встретить и обнять близких. Одно время было очень много тревоги, что впоследствии усилилось гневом из-за слепых людей, которые, как зомби, идут на наши земли и на наших людей. Было слишком сложно собраться и достойно сразиться

Русский народ слеп и зомбирован, и именно мы сейчас даем им возможность стать свободными и вырваться из рук тирана. Но они не умеют думать и анализировать, а также они очень боятся. Я человечно отношусь ко всем – так меня воспитали родители и тренер, уважаю всех. 

Но теперь необходимо, чтобы россияне сплотились и пошли против владимира путина, помогли остановить войну, где везде убивают. Думаю, необходимо срочно ввести все максимальные санкции по всем направлениям для России, и, возможно, только тогда откроются слепые и зомбированные глаза, завершится война, прекратится кровопролитие.

Напомним, что Ковтун стал лучшим в упражнениях на параллельных брусья на этапе Кубка мира, а россиянин, для которого соревнования стали последними, отметился поддержанием войны.

Источник: suspilne.media Олег Шумейко-младший
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