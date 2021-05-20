Радивилов: «Перенос Олимпиады – это больше плюс. Мы нацелены только на победу»
Радивилов: «Гимнастика – сложный вид спорта. Но для успеха нужно прогрессировать»
Чемпион Европы-2021 – о прыжке, названного его именем
20 мая 16:37
Игорь Радивилов / Фото - FacebookБронзовый призер Лондона-2012, титулованный украинский гимнаст Игорь Радивилов в интервью YouTube-каналу «Утро дома» поведал о прыжке, названного в честь его имени.
«Мы поехали на восстановительный сбор в Италию. Это было лето, пару месяцев до Олимпиады. Там была поролоновая яма, которая убирает вероятность перелома головы, шеи, всего подряд. Мы с тренером так игрались, он говорит – давай попробуем. Но это какая-то фантастика, комиксы, это невозможно. Но мы попробовали. Через два месяца я уже сделал на твердый пол на Олимпийских играх в финале. Стандартное выполнение прыжка, если это сальтовые элементы, то это два с половиной оборота через голову. А я сделал три с половиной. Добавил еще одно сальто. Сейчас мы поменяли полностью структуру прыжков. Прыжок, который я сейчас делаю, его на планете, может, два человека делают. Есть парень из Гонконга и еще один. Придумал его северокореец еще лет 10 назад. Больше его никто не прыгал. Сейчас я и пару парней делают этот прыжок. Я его сделал на ЧЕ и получил золото. Тут сложность, что ноги в воздухе прямые. Два с половиной оборота через голову и еще в конце поворачиваешься. Над этим прыжком мы работали три года. Три года я не мог научиться, были проблемы. Гимнастика – сложный вид спорта. Но для успеха нужно прогрессировать».
Напомним, Радивилов завоевал золото для Украины на чемпионате Европы-2021 по спортивной гимнастике. Украинец стал лучшим в опорном прыжке.