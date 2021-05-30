Украина завоевала два золота и серебро на этапе Кубка мира
Завершился второй день финалов первого этапа Кубка мира сезона 2021 года.
Илья Ковтун, Назар Чепурный и Диана Варинская принесли три медали в копилку сборной Украины.
18-летний Чепурный завоевал золото в опорном прыжке. Украинец улучшил результат в сравнении с квалификационным на 0.5, чего было достаточно для победы в соревновании.
17-летний Ковтун добыл золото в упражнениях на параллельных брусьях. Илья стал единственным, кто набрал свыше 15 баллов и закономерно стал лучшим.
20-летняя Варинская также поднялась на пьедестал. Результата 14.2 балла в упражнениях на разновысоких брусьях хватило для серебра. Украинка Анастасия Бачинская стала шестой.
Напомним, что в первый день турнира в Болгарии Ковтун и Бачинская завоевали золото.