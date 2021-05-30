Украина завоевала два золота и серебро на этапе Кубка мира

Ковтун завоевал второе золото за первые два дня в Болгарии

Фото: facebook.com/olympicua

Завершился второй день финалов первого этапа Кубка мира сезона 2021 года.



Илья Ковтун, Назар Чепурный и Диана Варинская принесли три медали в копилку сборной Украины.

18-летний Чепурный завоевал золото в опорном прыжке. Украинец улучшил результат в сравнении с квалификационным на 0.5, чего было достаточно для победы в соревновании.

17-летний Ковтун добыл золото в упражнениях на параллельных брусьях. Илья стал единственным, кто набрал свыше 15 баллов и закономерно стал лучшим.

20-летняя Варинская также поднялась на пьедестал. Результата 14.2 балла в упражнениях на разновысоких брусьях хватило для серебра. Украинка Анастасия Бачинская стала шестой.

Напомним, что в первый день турнира в Болгарии Ковтун и Бачинская завоевали золото.