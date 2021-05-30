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Зеленский поздравил Ковтуна и Бачинскую с золотом Кубка мира

Глава государства пожелал спортсменам новых побед

Спортивная гимнастика
08:53
Зеленский поздравил Ковтуна и Бачинскую с золотом Кубка мира
Владимир Зеленский / Фото: сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter поздравил гимнастов Илью Ковтуна и Анастасию Бачинскую с победами на Кубке мира.

«Поздравляю наших спортивных гимнастов Илью Ковтуна и Анастасию Бачинская с золотом на Кубке Мира. Ваши победы вдохновляют юных украинцев заниматься гимнастикой. Гордимся вами и желаем новых достижений».

Напомним, ранее на этапе Кубка мира в Болгарии Ковтун стал лучшим на коне, а Бачинской не было равных на бревне.

Карен Агабекян
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Теги

Владимир Зеленский Илья Ковтун Анастасия Бачинская

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