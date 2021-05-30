Зеленский поздравил Ковтуна и Бачинскую с золотом Кубка мира

Глава государства пожелал спортсменам новых побед





Владимир Зеленский / Фото: сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter поздравил гимнастов Илью Ковтуна и Анастасию Бачинскую с победами на Кубке мира.



«Поздравляю наших спортивных гимнастов Илью Ковтуна и Анастасию Бачинская с золотом на Кубке Мира. Ваши победы вдохновляют юных украинцев заниматься гимнастикой. Гордимся вами и желаем новых достижений».

Напомним, ранее на этапе Кубка мира в Болгарии Ковтун стал лучшим на коне, а Бачинской не было равных на бревне.