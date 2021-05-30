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Зеленский поздравил Ковтуна и Бачинскую с золотом Кубка мира
Глава государства пожелал спортсменам новых побед
08:53
Владимир Зеленский / Фото: сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter поздравил гимнастов Илью Ковтуна и Анастасию Бачинскую с победами на Кубке мира.
«Поздравляю наших спортивных гимнастов Илью Ковтуна и Анастасию Бачинская с золотом на Кубке Мира. Ваши победы вдохновляют юных украинцев заниматься гимнастикой. Гордимся вами и желаем новых достижений».
Напомним, ранее на этапе Кубка мира в Болгарии Ковтун стал лучшим на коне, а Бачинской не было равных на бревне.
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