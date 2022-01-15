Украина vs лучшая сборная XXI века. 15 января команда Биглера проведет свой второй матч на Евро-2022
Артеменко: «В ночь после матча с Сербией уснул лишь около половины четвертого»
Левый крайний сборной Украины – о дебюте за национальную команду на Евро-2022
15 января 11:55
Дмитрий Артеменко / Фото - FacebookДля 25-летнего левого крайнего сборной Украины Дмитрия Артеменко матч стартового тура Евро-2022 против Сербии стал первым в карьере за национальную команду. Воспитанник запорожского ZTR отличился в игре двумя голами и еще в двух случаях забить не смог.
Своими эмоциями после дебюта в сборной игрок поделился пресс-службе ФГУ.
«Я давно хотел играть за сборную. Раньше меня вызывали на сборы, также я играл на контрольном турнире в Италии, но первый официальный матч за национальную команду провел сейчас – против Сербии. Мне очень понравилась и атмосфера, и то, что я снова играю с ребятами, с которыми когда-нибудь выступал в клубе».
«Как забил первый гол в матче? Мы отстояли в защите и я побежал в скорый переход, крайний игрок сборной Сербии не вернулся, а Дмитрий Горига отдал мне пас, и я забил. Да, были ошибки: в одном из эпизодов я не забил из очень хорошей позиции с краю. Я делал все как учили: не торопился с броском, завис в воздухе, смотрел, но вратарь все же переиграл меня».
«В ночь после матча уснул лишь около половины четвертого. После таких игр трудно успокоиться, в голове снова и снова прокручиваешь разные моменты, ошибки в игре и уснуть очень тяжело».
«Сербия – сильная команда и это был очень крутой опыт, но дальше – играть против Франции и нам будет еще сложнее. Нам нужно сыграть более хладнокровно».
Напомним, в следующем матче Евро-2022 Украины сыграет против сборной Франции. Поединок состоится 15 января, начало – в 19.00.
Игру в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.
На старте турнира украинцы проиграли команде Сербии со счетом 23:31.
Комментарии 0