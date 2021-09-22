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Без Мороза и Кубатко. Стала известна заявка «Мотора» на матч Лиги чемпионов с «Барселоной»

Матч в рамках группового раунда турнира состоится 23 сентября
Гандбол
18:58
Без Мороза и Кубатко. Стала известна заявка «Мотора» на матч Лиги чемпионов с «Барселоной»
«Мотор / Фото - handball.motorsich.com
Запорожский «Мотор» вылетел в Испанию на предстоящий матч в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Барселоны».

Главный тренер «Мотора» Гинтарас Савукинас взял с собой 18 гандболистов. Об этом сообщает пресс-служба действующего чемпиона Украины.
Заявка «Мотора» на матч с «Барселоной»:

Вратари: 28. Максим Вьюник, 55. Геннадий Комок.

Полевые игроки: 7. Айденас Малашинскас, 10. Борис Пуховский, 11. Захар Денисов, 15. Александр Тильте, 17. Игорь Турченко, 18. Карлос Молина, 19. Эдуард Кравченко, 20. Артем Козакевич, 22. Владислав Донцов, 23. Лука Шебетич, 24. Дмитрий Горига, 27. Иван Бурзак, 31. Александр Касай, 37. Денис Васильев, 74. Вячеслав Бохан, 77. Дмитрий Тютюнник.
Матч «Барселона» – «Мотор» состоится 23 сентября. Начало – в 19:45. 

Напомним, «Мотор» с победы стартовал в новом розыгрыше Лиги чемпионов, дома обыграв «Порту» со счетом 30:27.

Владимир Кириченко
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Мотор Лига чемпионов (гандбол) Гинтарас Савукинас

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