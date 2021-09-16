Без Трухановичюса и Мороза. Известная заявка «Мотора» на матч Лиги чемпионов с «Порту»
Не без помощи невероятного Бохана. «Мотор» с домашней победы стартовал в групповом раунде Лиги чемпионов
Подопечные Савукинаса в Запорожье огорчили «Порту»
16 сентября 21:30
«Мотор» / Фото - handball.motorsich.comЗапорожский «Мотор» с победы стартовал в новом розыгрыше Лиги чемпионов.
В матче 1-го тура группового раунда турнира подопечные Гинтараса Савукинаса в напряженном поединке переиграли «Порту» со счетом 30:27.
Отметим, что самым результативным игроком матча стал белорусский линейный «Мотора» Вячеслав Бохан.
Лига чемпионов. 1-й тур. Группа В
«Мотор» – «Порту» 30:27 (15:10, 15:17)
Лучшие бомбардиры матча: Бохан – 8, Васильев – 4; Арейя – 6, Итурриса – 5
Накануне «Мотор» вошел в топ-10 лучших клубов Старого континента.
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