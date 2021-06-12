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Бохан: «Мотор» мог добиться большего и лучшего в Лиге чемпионов»

Белорусский линейный – о дебютном сезоне в рядах чемпиона Украины
Гандбол
07:54
Бохан: «Мотор» мог добиться большего и лучшего в Лиге чемпионов»
Вячеслав Бохан / Фото - handball.motorsich.com
Белорусский линейный «Мотора» Вячеслав Бохан в интервью пресс-службе запорожского клуба подвел итоги дебютного для себя сезона в рядах флагмана украинского гандбола.

«Хороший, продуктивный год получился, даже лучше, чем я ожидал. Дебютный сезон в Лиге чемпионов, наверное, было тяжело представить, что с моей стороны он получится таким продуктивным и хорошим. Ожидания все оправдались. Благодаря тренерскому штабу и команде получилось добиться даже лучших результатов, чем я рассчитывал перед сезоном. Мы заслуженно пробились в плей-офф Лиги чемпионов. Хотя туда в итоге попали все команды. Но мы по ходу групповой стадии заслужили это место по праву. Только вот последняя игра с «Брестом» немного смазала концовку сезона. Могли добиться большего и лучшего. Это вся команда понимает, и есть какая-то доля разочарованности у каждого внутри. Все хотели лучше, но не получилось».


Ранее стало известно, что одноклубники Бохана, опытные линейные – белорус Максим Бабичев и украинец Павел Гурковский приняли решения о завершении карьеры.
Владимир Кириченко
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Вячеслав Бохан Мотор

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