Кубатко: «Считаю, «Мотор» уже заслуживает попадания в Финал четырех Лиги чемпионов»
Линейный «Мотора» Гурковский объявил о завершении карьеры
Опытный гандболист регулярно вызывался в сборную Украины
21:44
Павел Гурковский / Фото - пресс-службаЛинейный запорожского «Мотора» Павел Гурковский объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает Telegram-канал IGra_handball.
Помимо флагмана украинского гандбола, 35-летний Гурковский защищал цвета ZTR и румынской «Дунэри», а также регулярно вызывался в национальную сборную Украины.
В минувшем сезоне Павел вместе с запорожским клубом стал чемпионом украинской Суперлиги, а также обладателем национального Кубка. В Лиге чемпионов – дошел стадии 1/8 финала турнира.
Ранее правый крайний «Мотора» Юрий Кубатко продлил контракт с клубом и проведет с ним 11-й профессиональный сезон, оставаясь главным старожилом команды.