Больше никаких бикини. После скандала был изменен дресс-код в женском пляжном гандболе

Международная федерация не устояла под давлением

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Женская сборная Норвегии по пляжному гандболу / Фото - Insider

В июле Международная федерация гандбола оказалась в эпицентре сексистского скандала. Наложив штраф в размере 1,5 тысячи евро на женскую сборную Норвегии, федерация была подвергнута волне хейта.

Тогда причиной такого решения стало то, что норвежские гандболистки вышли на матч за третье место на чемпионате Европы в шортах вместо бикини. За это каждая спортсменка получила по штрафу в размере 150 евро – 1500 евро вместе на команду. Гандболистки объяснили свое решение играть в шортах вместо бикини банальным удобством, но это нарушало правила экипировки.

Фото - Norwegian Handball Federation Фото - Norwegian Handball Federation

Однако для тех, кто выступил против решения федерации главным в этом вопросе было даже не удобство для спортсменок, большинство увидели намеренную сексуализацию гандболисток из-за их внешнего со стороны международной федерации. Таким образом, помнению большинства недовольных, она привлекала интерес к своему виду спорта.

Как это часто бывает в соцсетях, к обычным протестам в комментариях примкнули и суперзвезды из различных отраслей. В частности, певица Pink выразила желание оплатить штраф вместо гандболисток. То же самое заявила и Норвежская федерация гандбола.

Министр культуры Норвегии Абид Раджа также назвал штраф «совершенно нелепым» и призвал изменить отношение к управлению спортом.

После того, как страсти немного улеглись, Международная федерация гандбола выступила с изменениями правил экипировки во время проведения соревнований под ее эгидой. На официальном сайте сообщается, что теперь женщинам разрешат выступать в шортах вместо бикини, но они должны прилегать к телу, а их длина должна быть максимум до середины бедра. Заодно несколько поменяли правила и мужской формы. У мужчин шорты должны быть не очень просторными, а их длина – максимум 10 сантиметров.

Что касается верхней части одежды, то и мужчины, и женщины должны носить майки, но женская форма должны быть еще и облегающей, а рукава запрещены в обоих комплектах.

Фото - IHF Фото - IHF

Также предусмотрен и вариант на случай холодной погоды. В таких условиях игрокам разрешается носить «обтягивающую рубашку, длинные узкие брюки (до щиколотки, а не до колен)» по усмотрению Дирекции соревнований.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2022 года.

В условиях стремительно меняющегося мира женский спортивный дресс-код все чаще становится предметом споров. Во многих видах спорта он считается устаревшим и сексистским. На Олимпийских играх-2020 женская сборная Германии по спортивной гимнастике решила выступать в закрытых комбинезонах, а не трико, что стало отображением общей тенденции. Скорее всего, на пляжном гандболе эти разговоры не утихнут.