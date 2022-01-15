Евро-2022. Украина – Франция. Видео трансляция
Бурзак: «Никто не дрожит перед сборной Франции»
Трансляция матча Евро-2022 – на телеканале XSPORT
15 января 09:59
Иван Бурзак / Фото - XSPORT15 января сборная Украины по гандболу на чемпионате Европы в Сегеде сыграет с фаворитом турнира, чемпионами Олимпийских игр в Токио сборной Франции. В комментарии для XSPORT о готовности команды к матчу рассказал линейный сборной Украины Иван Бурзак.
Как прошла последняя тренировка перед игрой против французов?
«Сначала обсудили наши ошибки, которые мы допустили в матче против Сербии. Тренер сказал, что нужно поправить. На тренировке был упор на защите, поиграли два на два, три на три, отработали взаимодействие с линейными. Также наигрывали атаку и возвращение, несколько изменили то, что не получалось в первом матче».
Защита не справилась в игре против Сербии. Каких именно ошибок нужно избежать сейчас?
«Надо лучше сыграть один в один, ведь у нас были провалы в центре. Я говорю и о своей игре также. Думаю, все сделают правильные выводы. Сдаваться мы не будем, ведь против нас играют такие же люди, как и мы. Уверен, никто не дрожит перед сборной Франции».
Но против Сербии был мандраж или даже испуг?
«Ни в коем случае. Почему, мы должны их бояться?».
В чем состоят сильные стороны сборной Франции?
«У них индивидуально очень сильные игроки. Они могут перестроиться в любой момент, в любой стрессовой ситуации. Олимпийские чемпионы, чемпионы мира – сильные гандболисты. Но ничего страшного, мы будем драться».
Назови, по-твоему, трех лучших игроков сборной Франции.
«Правый передний Дика Мэм – топ на своей позиции, очень хороший игрок, пластичный, защищается и атакует, бегает все 60 минут. Он ведущий игрок своего клуба «Барселоны». У них очень быстрый, подвижный разыгрывающий Кентен Мае. Трудно защищаться против таких игроков. А также сильные линейные – и Фабрегас, и Турна».
Что может сборная Украины противопоставить Олимпийским чемпионам?
«Не нужно лезть из кожи вон, не нужно никому ничего доказывать. Вместо того, чтобы нервничать, нужно расслабиться, получать удовольствие и от игры. Все будет хорошо, если мы покажем свою игру».
Напомним, свой первый поединок на турнире украинцы проиграли сербам со счетом 23:31. Что касается Франции, то звездный коллектив уверенно разобрался с действующими вице-чемпионами Европы хорватами – 27:22.
Матч Франция – Украина в прямом эфире покажет телеканал XSPORT. Игра состоится на «Пик Арена» в Сегеде (Венгрия). Начало – в 19.00.