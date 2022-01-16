Украина vs лучшая сборная XXI века. 15 января команда Биглера проведет свой второй матч на Евро-2022
Евро-2022. Украина – Франция. Видео трансляция
Смотрите матч на XSPORT
15 января 19:01
Фото - facebook.com/uhfukraineВ субботу, 15 января, сборная Украины проведет свой второ1 матч проведет в рамках чемпионата Европы-2022 по гандболу среди мужчин.
Подопечные немецкого специалиста Михаэля Биглера в группе С сыграют против сборной Франции. Начало встречи в 19:00. Трансляция будет доступна на телеканале XSPORT и в плеере этой новости.
Напомним, 16 матчей чемпионата Европы, включая финал и матч за 3-е место, в прямом эфире покажут телеканалы XSPORT и XSPORT+.
Расписание матчей сборной Украины.
Дополнительный плеер:
Комментарии 1