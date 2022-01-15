Горига – о поражении от Сербии на Евро-2022: «Мы еще в процессе выхода на лучшее качество игры»
Два гандболиста сборной Украины попали в топ-6 сильнейших бросков тура на Евро-2022
На вершине рейтинга полусредний команды Беларуси
15 января 08:58
Владислав Донцов и Дмитрий Горига / Фото - FacebookГандболисты сборной Украины левый полусредний Дмитрий Горига и правый полусредний Владислав Донцов попали в топ-6 рейтинга игроков с сильнейшим броском на Евро-2022.
Возглавил список правый полусредний команды Беларуси Олег Астрашапкин.
Топ-6 самых быстрых бросков в 1-м туре Евро-2022:
1. Олег Астрашапкин (Беларусь) – 139 км/ч
2. Дмитрий Горига (Украина) – 137
3. Кент Теннесс (Норвегия) – 136
4. Владислав Донцов (Украина) – 135
4. Владис Драбавичюс (Литва) – 135
4. Эрик Тофт (Норвегия) – 135
Напомним, всего в турнире принимают участие 24 сборные.
Напомним, в следующем матче Евро-2022 Украины сыграет против сборной Франции. Поединок состоится 15 января, начало – в 19.00.
Игру в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.
На старте турнира украинцы проиграли команде Сербии со счетом 23:31.
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