Сборная Украины начала финальную часть подготовки к Евро-2022
Горига – о поражении от Сербии на Евро-2022: «Мы еще в процессе выхода на лучшее качество игры»
Полусредний сборной Украины отметил перспективы своей команды
14 января 09:11
Дмитрий Горига / Фото - FacebookЛевый полусредний сборной Украины Дмитрий Горига прокомментировал разгромное поражение от команды Сербии в стартовом матче чемпионата Европы-2022.
«Хочу поблагодарить сборную Сербии, поздравить их с победой. Что касается нас, то у нас были некоторые задачи. Мы молодая перспективная команда, у нас планы на несколько лет, потому мы еще в процессе выхода на лучшее качество игры. Впереди – много работы. Что касается моих голов, то команда создавала моменты, а моей задачей было их реализовать».
Отметим, что Горига стал лучшим бомбардиром в составе украинской команды. Он забросил 6 мячей.
Напомним, в следующем матче Евро-2022 Украины сыграет против сборной Франции. Поединок состоится 15 января, начало – в 19.00.
Игру в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.
Превью Евро-2022 от XSPORT.
Комментарии 0