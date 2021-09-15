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Інтрига зі старту: огляд 1-го туру гандбольної Суперліги

Новий сезон вже стартував
Гандбол
12:35
Інтрига зі старту: огляд 1-го туру гандбольної Суперліги

У жіночій гандбольній Суперлізі розпочався новий сезон. 

Учасники:

  1. «Галичанка» (Львів)

  2.  «Карпати» (Ужгород)

  3. «Реал» (Миколаїв)

  4. «Дніпрянка» (Херсон)

  5. «Спартак» (Київ)

  6.   «ТНУ ДЮСШ 21» (Київ)

Те, що буде цікаво та гаряче, вже зі старту підтвердили срібний та бронзовий призери попереднього сезону – ужгородські «Карпати» та миколаївський «Реал». Ці команди в межах 1-го туру (10-11 вересня) зустрічалися в Ужгороді й обмінялися перемогами. У першому матчі «Карпати» подужали «Реал», у другому - навпаки.

«Карпати» Ужгород – «Реал» Миколаїв 31:29 та 36:38

Обидві команди до нового сезону підійшли зі змінами у складі, і не лише серед гравців. 

Спочатку миколаївський «Реал» отримав нового тренера: Олександр Гурський змінив Наталю Пархоменко, яка упродовж 5-ти років була головною наставницею команди, а у попередні роки – тренером воротарів. Відтак Наталя Пархоменко стала тренером першолігової команди «Рись – МФКФК» (Миколаїв), а Олександр Гурський, який минулого сезону тренував вищолігові «Бровари»,  перебрався до Суперліги.  

Довідково: Олександр Гурський – Заслужений тренер України, тренер жіночої молодіжної збірної України з пляжного гандболу, у 2008-2010 рр. асистент головного тренера жіночої національної збірної з гандболу.

Олександр Гурський

У «Карпат» також «новий» наставник, про призначення якого повідомили 13 вересня - вже після завершення 1-го туру чемпіонату. Ще зранку згаданого дня ми домовлялися про інтерв’ю з Віктором Черновим як головним тренером «Карпат», а ввечері клуб опублікував новину про зміни у тренерському штабі.

На посаду головного тренера повернувся Борис Петровський, який працював з командою упродовж багатьох попередніх років. 

За підрахунками журналіста Ігоря Грачова у Петровського як головного тренера «Карпат» – 249 матчів чемпіонату України (10 сезонів). Вперше з «Карпатами» у ролі в.о. головного тренера  Борис Петровський працював у сезоні 2005/2006 рр., коли заміняв Сергія Новікова (4 матчі). У 2008/2009 став головним тренером на один сезон, по завершенні якого вирушив до Словаччини, в Ювенту. У сезоні 2010/2011 повернувся в «Карпати» та відпрацював чотири чемпіонати; відтак знову очолив команду у сезоні 14/15, коли пішов Войналович, та провів ще три сезони (2015/16, 2016/17, 2017/18). 

Борис Петровський
Щодо змін у лавах гравців у новому сезоні: 

- з «Карпат» пішла Христина Сандрей (права крайня), натомість додалися 4-и новенькі – воротарка Кушнір Аліна, лінійна Гуркова Марія, півсередня Гончаренко Софія та центральна/півсередня Нестеренко Валерія;

- «Реал» залишився без своєї багаторічної лідерки Світлани Аксьонової (ліва півсередня)  - однієї з найкращих бомбардирок Суперліги, MVP 2019/2020. Нагадаємо, що минулого сезону дівчина травмувалася на матчі з «Карпатами» і 13 травня була прооперована, відтак вирішила узяти перерву у гандбольній кар’єрі. Крім Аксьонової, з команди пішли Бабій Христина (розігруюча), Рябокінь Лілія (лінійна) та Ольга Шлюхтіна (ліва крайня). 

Серед новеньких «Реалу» – ліва півсередня Валентина Фроляк (грала у львівських командах «Галичанка» та «Львівська Політехніка»; приєдналася до «Реалу» вже після 1-го туру), розігруюча Анастасія Бондаренко, воротарка Марина Шалімова (обидві випускниці броварського УФК) та ліва крайня/півсередня Діана Макухіна (Запоріжжя). 

Отож, у першій зустрічі оновлених, але й надалі принципових суперниць, бойова нічия (67:67). Матчі прокоментували тренери обох команд.

Олена Пилипюк, другий тренер «Карпат»: 

Це практично наші перші матчі у новому сезоні: на відміну від «Реалу» ми не грали підготовчих турнірів, а провели лише два спаринги з нашою чоловічою командою. Тому колектив ще потребує зіграності, працюємо у цьому напрямку. Після туру переглянули ігри та розібрали помилки.

Олександр Гурський, головний тренер «Реалу»: 

«Карпати» - команда непроста: непоганий склад, більше, на мою думку, досвідчених гравців, краща зіграність. Спостерігав за їхніми іграми у Львові - на заключному турі попереднього чемпіонату, коли вони боролися за срібло (у той час я також з Броварами був у Львові на фінальному турі Вищої ліги). Цього сезону «Карпати» та їхня тактика залишилися у принципі такими ж, і, вважаю, вони нам по зубах. 

Готуючись до туру, ми ще раз передивилися та проаналізували гру з «Карпатами» у попередньому сезоні. 

Чудово, що «Реал»  в якості підготовки у серпні зіграв на турнірі «Кубок Незалежності» у Миколаєві за участю «Дніпрянки», «Спартака» та білоруської «Вікторії-Берестьє».

 А зараз в Ужгороді, зважаючи на відповідальність ігор, місце на майданчику я довірив лише старшим і досвідченим дівчатам, й вони не підвели. Грала практично одна сімка, інші лише трохи допомагали. 

Дві абсолютно різні грі вийшли. У першій далися взнаки переживання і емоції. Та й воротарка «Карпат» часто виручала команду. А у другому матчі ми впоралися  і з воротаркою, і викинули емоції  - та перемогли.

Витривалість ще не на тому рівні, як хотілося б, аби вистачало на усю гру. Але нам легше стало грати з Ужгородом: прийшовши в команду, я почав вводити свою тактику, нові схеми, вони ще глевкі, але вже дали певні плюси. Працюємо далі.

Чемпіон попереднього сезону (а точніше, семи сезонів поспіль) – гандбольний клуб «Галичанка» залишився без воротарки Марії Гладун - найціннішої гравчині минулого сезону - MVP 2020/2021, яка продовжує кар’єру у німецькій команді  Füchse Berlin. 

Воротарка Марія Гладун/ Фото: Федерації гандболу України
Перейшла до вищолігової «Львівської Політехніки» розігруюча Дарина Ляховенко та перебралася до Києва після одруження права крайня Олександра Фурманець. Аби не завершувати свій шлях у гандболі, Олександра Фурманець поповнила лави київського «Спартака», де, до речі, грає ще одна ексгаличанка - воротарка Марина Валієва (виступала за «Галичанку» у сезонах 2018/19, 2019/20).

Натомість прийшли чотири нові гравчині: воротарка Софія Гуменюк (виступала за тернопільський «ЗУНУ-Енерго-ШВСМ», Вища ліга), розігруюча Софія Голінська (попередня команда – київська ТНУ ДЮСШ 21, Суперліга),  права крайня Людмила Мартинюк та ліва півсередня Юлія Максимейко (попередня команда обох - «Львівська Політехніка» - чемпіон Вищої ліги).

Цікаво, що воротарка Гуменюк отримувала пропозиції одразу від двох команд Суперліги: «Галичанки» та «Реалу», однак обрала «Галичанку». 

У 1-му турі «Галичанка» завітала до «Спартака» у Київ. Жодних проблем з суперником чемпіонки не мали: «Спартак» – «Галичанка»15:38 та 22:31. Проте головний тренер львів’янок Віталій Андронов відзначив потенціал київської команди та нагадав про Єврокубок, що стартуватиме невдовзі:

Насамперед вітаю усі команди з початком чемпіонату України.

Дякуємо «Спартаку» за хороше приймання і гарні умови. Хочеться сказати теплі слова про команду: видно, що дівчата ростуть, у них є велике бажання грати, і хай маленькими кроками, але команда додає.

Щодо «Галичанки», звісно, завжди погано втрачати гравців основного складу, це дещо ослаблює команду, але нічого страшного не трапилося,  це гандбол і це життя.  Прийшли молоді дівчата, яким потрібен час, щоб влитися у колектив і зрозуміти наші схеми. На матчах зі «Спартаком» зіграла вся наша молодь. Трошки очікуємо від них більшого, але всьому свій час, чим краще працюватимуть на тренуваннях, тим краще виглядатимуть й на змаганнях. 

Відпрацьовували на турі захист 5-1 та 6-0, щось виходило, щось ні, але головне, що взяли свої очки, всі здорові та без травм. Перші ігри у чемпіонаті для всіх команд завжди не надто впевнені, ще немає того ігрового змісту і трошки помітно хвилювання. 

Ми розібрали свої помилки, готуємося до наступних матчів з «Дніпрянкою» та тримаємо у голові наші єврокубкові ігри, отож, тренуємося далі і прагнемо чіткішої гри як в нападі, так і в захисті. 

Тренерський штаб Галичанки / Фото: Федерації гандболу України

Ще в одній парі 1-го туру херсонська «Дніпрянка» на домашньому майданчику впевнено здолала “ТНУ ДЮСШ 21” Київ - 43:21 та 41:16.

«Дніпрянка» / Фото: Федерації гандболу України
Найкращі бомбардири туру:

Яна Готра («Карпати») – 17 голів

Наталя Ситенька («Реал») – 16 

Олена Божко («Реал») – 16 

Каріна Байрак («Карпати») - 16

Анна Гончаренко («Дніпрянка») – 15

Дар’я Каганець («Реал) - 14

Каріна Колодюк («Карпати») - 13

Тетяна Поляк («Галичанка») – 12

Анастасія Мелекесцева («Галичанка») – 12

Софія Безрукова («Спартак») – 12

Панченко Наталія («Дніпрянка») - 12

Підготувала Наталія Васьо


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