Крик бабочки. Сборная Украины из игроков, которые не помогут команде на Евро-2022

Состав команды на европейском первенстве не будет оптимальным

В январе мужская сборная Украины выступит на своем девятом топ-турнире. И за несколько недель до его начала мы поговорим о тех, кто не сможет помочь национальной команде. К сожалению, таковых собралось настолько много, что, если их объединить в один коллектив, то он точно даст бой нынешнему составу.

Станислав Жуков (30 матчей, 100 голов). Пожалуй, сильнейший на сегодня гандболист с украинским паспортом. Наш «Карабатич», как и не наш, одинаково классно смотрится на левом полусреднем и при этом закрывает центр обороны. Рецидив «крестов» снова надолго выбил из строя нашего лидера, значительно ослабляя и без того сложную ситуацию в сборной.

Фото: EHF

Андрей Акименко (32 матча, 97 матчей). Лучший бомбардир отбора (20 мячей в 4 матчах), единственный украинский игрок уровня Лиги чемпионов, который пока в ней не заигран (думается, в следующем сезоне все станет на свои места). Правый крайний, несмотря на зависимость своей позиции и сложной конкуренции со стороны Артема Козакевича, смотрится надежной боевой единицей и мог бы стать одной из визитных карточек Украины на Евро-2022. Причина отсутствия – невозможность полного восстановления после операции.

Фото: EHF

Артем Козакевич (39 матчей, 96 голов). Вместе с Акименко номинально делают позицию правого вингера – самой укомплектованной в сборной. Точнее – делали. Козакевич, чей гол сборной России в итоге и вывел нашу сборную в финальную часть, попал в немилость руководству Федерации гандбола Украины. Как наказание – его даже не включили в расширенный список.

Юрий Кубатко (12 матчей, 17 голов). Опытный правый крайний натерпелся в сборной. Его последним номером не включили в состав на Евро-2020, пожертвовав условно третьим номером на позиции (за спинами Акименко и Козакевича) для опции «на перспективу» (Владислав Залевский). Кубатко ответил по-спортивному круто: помог в нынешнем отборе, подстраховывая отсутствующего Козакевича, продолжил держать марку в лигочемпионовском «Моторе». Как награда – его тоже не включили даже в расширенный список. С учетом незапланированного аута Акименко и запланированного Козакевича – откровенный прокол, ведь по реальной силе он попадал бы прямиком в старт. Теперь на место в правом углу за спиной неокрепшего (и все же с опытом больших матчей) Эдуарда Кравченко будут претендовать совсем юные Даниил Глушак и Илья Близнюк, которые даже в товарищеских матчах пока не участвовали...

Захар Денисов (29 матчей, 86 голов). Безоговорочный капитан и главный стержень команды. Один из четырех игроков, сыгравших во всех матчах отбора (всего в шести матчах задействовали 27 гандболистов). Казалось, кого-кого, а командообразующего исполнителя не должны были коснуться закулисные игры руководителей, но нет – коснулись. Сильнейший гандболист на своей позиции не попал даже в расширенный список, о чем он узнал из Интернета. Как и справа, спину опытного вингера слева (Евгения Жука) будут прикрывать дебютанты: Станислав Плясун, Дмитрий Артеменко и Александр Касай, которые на всю компанию не провели ни одного официального матча в составе сборной.

Владислав Остроушко (41 матч, 139 голов). Мог бы разгрузить сразу две позиции: бьющего и что важнее в условиях кадрового дефицита – центр обороны. Причина его отсутсвия лежит не в профессиональной плоскости (безоговорочный игрок старта), а в сложных отношениях с организацией, занимающейся развитием гандбола в Украине.

Дмитрий Дорощук (42 матча, 66 голов). Сильнейший украинский защитник. Помог в отборе, сыграв в четырех матчах. После года в Португалии продолжает выступать в топ-чемпионате – за польский «Выбжеже». Мог бы укрепить центральную ось, да и позиция линейного в нынешней сборной (за исключением Дмитрия Ильченко), вызывает скорее опасения, чем уверенность.



Фото: EHF Фото: EHF

Фото: EHF

Александр Шевелев (48 матчей, 88 голов). Еще один «грек», как и Остроушко, находится в прекрасной физической форме. Учитывая его опыт и наши кадровые проблемы, на Шевелева могла бы лечь не просто помощь и разгрузка основных линейных, а определенный объем работы, рассчитанный как минимум на три важнейших матча. Причина отсутствия – та же, что и у Остроушко, Дорощука, Денисова, Козакевича... Хотя по-прежнему официально причину никто не оглашал. Как бы смешно она ни звучала, остается только дождаться – КТО ее озвучит.

Фото: EHF

Роман Чичикало (15 матчей, 43 гола). Правый полусредний не принимал участия в отборе, но закрывал позицию на прошлом Евро. Наверняка бы делил время с Владиславом Донцовым, держа тонус на правом фланге. Увы, ахилл не успевает зажить, оставляя Чичикало вне Евро из-за травмы.

Игорь Бережной. Правый полусредний мог получить шанс дебютировать в сборной сразу на мэйджоре, но болезнь оставляет его вне игры. В расширенном списке находится Алексей Ганчев (32 матча), но судя по всему, в помощь Донцову передвинется кто-то из правшей – универсал Буйненко, Тильте или Миноцкий.

Эдуард Захаров (3 матча). Линейный и второй защитник помог в отборе, отлично смотрится в «Пермских Медведях», но на попадание в расширенный список почему-то не заслужил. Учитывая отсутствие глубины ростера, явно бы укрепил защитные построения. Особенно в отсутствие Павла Гурковского и Захара Денисова.

Сергей Онуфриенко (45 матчей, 226 голов). Да-да, наш экс-капитан, который держит на плаву «Шартр» во французской элите, мог бы сыграть на Евро (такая вероятность существовала, даже несмотря на накрытый прощальный стол), если бы слаженно сработала организационная структура. Как мы помним, в финальную часть выводил один тренерский штаб (во главе с Николаем Степанцом), а повезет на праздник – другой (во главе то ли с немцем Михаэлем Биглером, то ли с Вячеславом Лочманом).

В данный список едва не вошел голкипер Антон Терехов, который не только помог в отборе и имеет опыт топ-турниров, но и великолепно идет по сезону в румынском «Байя-Маре» (едва не в одиночку уложил на лопатки бухарестское «Динамо»). В последний момент его вернули в обойму из-за того, что выпал Виталий Шиманский...

На данный момент в сборной Украины из 21 исполнителя – восемь никогда не выходили на площадку в официальном матче. Добавим сюда дуэт тренеров-дебютантов Биглер-Лочман и получим экспериментальную версию сильнейших в стране.

Хотя сильнейших ли?..

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua