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Кубатко: «Считаю, «Мотор» уже заслуживает попадания в Финал четырех Лиги чемпионов»

Правый крайний запорожцев – о карьере и периоде пребывания в клубе
Гандбол
18:39
Кубатко: «Считаю, «Мотор» уже заслуживает попадания в Финал четырех Лиги чемпионов»
Юрий Кубатко / Фото - handball.motorsich.com
Правый крайний «Мотора» Юрий Кубатко в интервью пресс-службе чемпиона Украины рассказал о периоде пребывании в запорожском клубе.

Многие болельщики не представляют «Мотор» без Юрия Кубатко, а представляет ли Юрий Кубатко себя без «Мотора»?

«Наверное, тоже не представляю. Я вырос в этом клубе и как игрок, и как личность, прошел путь от чемпионата Украины до выступления в Лиге чемпионов. Поэтому не представляю и даже представлять не хочу себя без «Мотора».

Есть ли матч, который запомнился тебе больше всего за десять лет?

«Многие матчи помню, особенно в Лиге чемпионов. Запомнился и понравился домашний поединок с ПСЖ. Его мы играли в сезоне-2018/19, в первый год открытия «Юности». Столько зрителей на трибунах не было, наверное, до сих пор. Вот именно такой поддержкой фанатов и запомнилась игра».


Увы, на данный момент украинский чемпионат не такой сильный, как хотелось бы. Не чувствуется конкуренции в матчах. Хотел бы поиграть в чемпионате другой страны?

«Раньше хотелось поиграть там, где сильнейшие чемпионаты – в Германии, во Франции. Но я честно не представляю, как они играют столько матчей – и чемпионат, и еврокубки, и сборные. Возможно, у них это так с детства прививается, что очень много игр, и они привыкают, а у нас такого не было. Скорее всего, этому их обучают с детства». 


Что хотел бы еще реализовать в карьере?

«Да еще много чего. Хотелось бы со сборной поехать на чемпионат Европы, на Олимпийские игры, Лигу чемпионов выиграть. Хотя бы пройти с «Мотором» как можно дальше. Считаю, наш клуб уже заслуживает попадания в Aинал четырех. «Мотор» много лет на арене, игроки все опытные, все стараются. Хотелось бы с «Мотором» попасть в решающую стадию турнира». 


Ранее Кубатко продлил контракт с «Мотором» и проведет с ним 11-й профессиональный сезон, оставаясь главным старожилом команды.




Владимир Кириченко
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