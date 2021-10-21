«Мотор» обыграл бухарестское «Динамо» в Лиге чемпионов

Украинцы забросили на один мяч больше





Фото: Мотор

В рамках 5-го тура гандбольной Лиги чемпионов в группе B запорожский «Мотор» дома обыграл «Динамо» Бухарест со счетом 28:27.



В первом тайме «Динамо» никак не отпускало хозяев в отрыв. Однажды запорожцы лидировали +3, но затем румыны счет сравняли и на перерыв команды ушли при счете 13:13.

Во втором тайме «Динамо» снова было в роли догоняющих и успешно с этим справлялось, но последний результативный бросок был за «Мотором», и он стал победным.

Самыми результативными в составе победителей стали литовец Айденас Малашинскас и белорус Борис Пуховский – по пять голов.

Лига чемпионов. 5-й тур

«Мотор» – «Динамо» Бухарест 28:27 (13:13, 15:14)

После пяти туров «Мотор» в турнирной таблице группы B занимает шестое место с двумя победами и тремя поражениями.