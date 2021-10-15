«Мотор» дал бой, но все же уступил ПСЖ в Лиге чемпионов
«Мотор» в 4-м туре Лиги чемпионов встретился с грозным ПСЖ.
Запорожский коллектив не отпускал французов вплоть до 10:10, но далее бронзовые призеры последнего розыгрыша еврокубка начали понемногу отрываться.
Перевес в «+5», который у ПСЖ был после первого тайма, французам удалось увеличить до 8 мячей в конце матча.
Самым результативным игроком матча стал правый крайний «Мотора» Артем Козакевич с 7-ю голами.
Лига чемпионов. 4-й тур. Группа B
ПСЖ – «Мотор» 40:32 (19:14)
ПСЖ: Жерар (1), Генти; Стейнс (2), Нтанзи (1), Кейта, Криштопанс (3), Кункуд(2), Соле (4), Хансен, Ремили (5), Гребилле(3), Шипрзак (5), Л. Карабатич, Хансен (6), Н.Карабатич (5), Пранди (3).
«Мотор»: Вьюник (), Комок (); Малашинскас (5), Пуховский (3), Денисов (1), Тильте, Молина, Кравченко, Козакевич (7), Донцов (3), Шебетич (5), Горига (2), Бурзак, Касай (0), Васильев (2), Бохан (4).
Турнирная таблица группы B после 4-х туров:
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