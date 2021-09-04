«Мотор» проиграл «Веспрему» в Финале четырех SEHА-лиги

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 28
Сейчас 0
Сегодня 19
Завтра 3
Футбол (16 событий из 16) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
13:15 Агробизнес - Горняк-Спорт 0:1 Окончен
15:30 Подолье - Нива Т 1:1 Окончен
15:30 Кремень - Олимпик 2:0 Окончен
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
16:00 Финляндия - Казахстан 1:0 Окончен
19:00 Ирландия - Азербайджан 1:1 Окончен
19:00 Сербия - Люксембург 4:1 Окончен
19:00 Кипр - Россия 0:2 Окончен
19:00 Латвия - Норвегия 0:2 Окончен
19:00 Словения - Мальта 1:0 Окончен
21:45 Украина - Франция 1:1 Окончен
21:45 Фарерские острова - Дания 0:1 Окончен
21:45 Израиль - Австрия 5:2 Окончен
21:45 Шотландия - Молдова 1:0 Окончен
21:45 Гибралтар - Турция 0:3 Окончен
21:45 Нидерланды - Черногория 4:0 Окончен
21:45 Словакия - Хорватия 0:1 Окончен
Хоккей (8 событий из 15) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
15:05 Фрелунда - Цюрих 4:3 Окончен
16:00 Оцеларжи - Лександс 1:3 Окончен
18:00 Цуг - Сендерйюске 9:3 Окончен
18:30 Слован - Фрибург Готтерон 0:2 Окончен
19:00 ХИФК - Млада Болеслав 2:1 Окончен
21:00 Адлер Мангейм - Лукко Раума 2:1 Окончен
21:00 Ред Булл Мюнхен - Регле 2:1 Окончен
21:05 Лозанна - Кардифф 2:0 Окончен
Теннис (4 события из 44) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
02:00 Роберто Баутиста-Агут - Felix Auger Aliassime 2:3 Окончен
20:40 Новак Джокович - Кей Нишикори 3:1 Окончен
21:00 Гаэль Монфис - Jannik Sinner 2:3 Окончен
23:15 Аслан Карацев - Jenson Brooksby 2:3 Окончен
нет важных матчей
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
13:15 Ужгород - Полесье -:- Запланирован
15:30 Прикарпатье - Авангард -:- Запланирован
16:00 Николаев - Олимпик -:- Запланирован
18:45 Металлист - ВПК-Агро -:- Запланирован
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
21:45 Косово - Греция -:- Запланирован
21:45 Испания - Грузия -:- Запланирован
Хоккей (8 событий из 13) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
17:00 Донбасс - Руан -:- Запланирован
17:00 Фриск Аскер - Больцано -:- Запланирован
18:00 Спарта Прага - ТПС -:- Запланирован
18:30 Ястшембе - Ред Булл Зальцбург -:- Запланирован
19:00 Таппара - Лугано -:- Запланирован
19:05 Фиштаун Пингвинз - Векше -:- Запланирован
19:05 Шеллефтео - Айсберен -:- Запланирован
21:20 Клагенфурт - Рунгстед -:- Запланирован
Теннис (5 событий из 41) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
02:00 Lloyd Harris - Denis Shapovalov 3:0 Окончен
20:15 Даниэль Эванс - Даниил Медведев -:- Запланирован
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
02:00 Эшлей Барти - Шелби Роджерс 1:2 Окончен
19:00 Элина Свитолина - Симона Халеп -:- Запланирован
20:00 Ангелика Кербер - Leylah Annie Fernandez -:- Запланирован
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Альянс - Кривбасс -:- Запланирован
18:30 Оболонь - Волынь -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 3) показать все
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
04:00 Барбора Крейчикова - Гарбин Мугуруса -:- Запланирован

«Мотор» проиграл «Веспрему» в Финале четырех SEHА-лиги

5 сентября чемпион Украины проведет матч за третье место
Гандбол
4 сентября 17:11
«Мотор» проиграл «Веспрему» в Финале четырех SEHА-лиги
Фото twitter.com/SEHALeague

Чемпион Украины «Мотор» проиграл венгерскому «Веспрему» в Финале четырех SEHА-лиги – 29:36.

В начале матча «Мотор» шел на равных с соперником, однако при счете 12:12 позволил «Веспрему» сделать рывок 8:2. После этого подопечные Гинтараса Савукинаса по-настоящему вернуться в игру не сумели.

«Мотор» – «Веспрем» 29:36 (14:20, 15:16)

«Мотор»: Мороз, Комок, Кубатко (1), Малашинскас (4), Пуховский (2), Денисов (2), Тильте, Турченко, Косано, Козакевич (3), Донцов (3), Горига (8), Бурзак, Касай, Васильев (2), Бохан (4).

«Веспрем»: Родриго, Цупара (1), Манасков (2), Омар (3), Ненадич (7), Пенья (5), Нильссон (3), Лигетвари (2), Маргуч (9), Штрлек (2), Лукаш, Благотиншек, Мае (2), Илич, Лекаи, Сипос.

Видеообзор матча:

Комментарий Савукинаса:

«И в первом, и во втором тайме ситуация былапримерно одинаковой – нам удалось хорошо оторваться, но затем соперник нас догонял. Поздравляю «Веспрем» с победой, и нам, очевидно, есть над чем поработать. Я чувствую, что мы оказали твердое сопротивление, но разница в качестве стала ключевым фактором».

Комментарий Карлоса Молины, левого полусреднего «Мотора»:

«Веспрем» сегодня сыграл очень хорошо. Приятно быть частью этого мероприятия, и я могу сказать, что мы наслаждаемся каждым моментом. Теперь наша цель – как можно лучше подготовиться к поединку с «Мешков Брест» и попытаться его выиграть».

5 сентября «Мотор» проведет матч за третье место против «Мешков Брест».

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Мотор

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Стала известна заявка «Мотора» на Финал четырех SEHA-Лиги. Первый матч запорожцы сыграют с «Веспремом»
Стала известна заявка «Мотора» на Финал четырех SEHA-Лиги. Первый матч запорожцы сыграют с «Веспремом»
Гандбол
3 сентября 13:58
Савукинас: «Игра с «Донбассом» послужила для нас некой репетицией перед Финала четырех SEHA-Лиги»
Савукинас: «Игра с «Донбассом» послужила для нас некой репетицией перед Финала четырех SEHA-Лиги»
Гандбол
2 сентября 12:23
«Мотор» обыграл «Донбасс» в матче за Суперкубок
«Мотор» обыграл «Донбасс» в матче за Суперкубок
Гандбол
1 сентября 19:39
Гурковский: «Руководство «Мотора» сообщило, что контракт со мной продлевать не будут»
Гурковский: «Руководство «Мотора» сообщило, что контракт со мной продлевать не будут»
Гандбол
31 августа 15:21
Савукинас: «Нам пришлось постараться, чтобы переломить ход обоих матчей с «Татраном»
Савукинас: «Нам пришлось постараться, чтобы переломить ход обоих матчей с «Татраном»
Гандбол
30 августа 07:18
«Мотор» вышел в финал четырех SEHA-лиги
«Мотор» вышел в финал четырех SEHA-лиги
Гандбол
29 августа 22:19

Новости: Гандбол

«Мотор» проиграл «Веспрему» в Финале четырех SEHА-лиги
«Мотор» проиграл «Веспрему» в Финале четырех SEHА-лиги
4 сентября 17:11
Стала известна заявка «Мотора» на Финал четырех SEHA-Лиги. Первый матч запорожцы сыграют с «Веспремом»
Стала известна заявка «Мотора» на Финал четырех SEHA-Лиги. Первый матч запорожцы сыграют с «Веспремом»
3 сентября 13:58
«Галичанка» выиграла Суперкубок Украины в противостоянии и «Днепрянкой»
«Галичанка» выиграла Суперкубок Украины в противостоянии и «Днепрянкой»
2 сентября 17:39
Суперкубок Украины. «Галичанка» — «Днепрянка». Видео трансляция
Суперкубок Украины. «Галичанка» — «Днепрянка». Видео трансляция
2 сентября 14:14
Савукинас: «Игра с «Донбассом» послужила для нас некой репетицией перед Финала четырех SEHA-Лиги»
Савукинас: «Игра с «Донбассом» послужила для нас некой репетицией перед Финала четырех SEHA-Лиги»
2 сентября 12:23
«Мотор» обыграл «Донбасс» в матче за Суперкубок
«Мотор» обыграл «Донбасс» в матче за Суперкубок
1 сентября 19:39
Суперкубок Украины. «Мотор» — «Донбасс». Видео трансляция
Суперкубок Украины. «Мотор» — «Донбасс». Видео трансляция
1 сентября 18:44
Гурковский: «Руководство «Мотора» сообщило, что контракт со мной продлевать не будут»
Гурковский: «Руководство «Мотора» сообщило, что контракт со мной продлевать не будут»
31 августа 15:21
Савукинас: «Нам пришлось постараться, чтобы переломить ход обоих матчей с «Татраном»
Савукинас: «Нам пришлось постараться, чтобы переломить ход обоих матчей с «Татраном»
30 августа 07:18
Все новости

Популярные новости

Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Olympics Токио-2020
31 августа 16:40
57
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
История
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 12:52
12
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
4 сентября 07:17
17
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 августа 13:24
23
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Бокс Профессиональный бокс
2 сентября 11:10
25
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 10:43
2
Все новости

Анонсы

Премьер-лига Каратэ 1 в Каире. Видео трансляция
WEB
TV
Премьер-лига Каратэ 1 в Каире. Видео трансляция
10:00
Лига чемпионов. «Донбасс» — «Руан». Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов. «Донбасс» — «Руан». Трансляция на XSPORT
16:50
Международный турнир по бразильскому джиу-джитсу. Видео трансляция
WEB
Международный турнир по бразильскому джиу-джитсу. Видео трансляция
18:00
Чемпионат Европы. Португалия – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат Европы. Португалия – Украина. Видео трансляция
18:30
Лига чемпионов. «Клагенфурт» — «Рунгстед». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Клагенфурт» — «Рунгстед». Видео трансляция
21:15
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
WEB
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
12 сентября 05:00
Оскар Де Ла Хойя – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
WEB
Оскар Де Ла Хойя – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
WEB
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
17 сентября 06:00
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
WEB
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
WEB
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
25 сентября 20:00
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
WEB
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
WEB
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
26 сентября 06:00