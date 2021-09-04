«Мотор» проиграл «Веспрему» в Финале четырех SEHА-лиги
Чемпион Украины «Мотор» проиграл венгерскому «Веспрему» в Финале четырех SEHА-лиги – 29:36.
В начале матча «Мотор» шел на равных с соперником, однако при счете 12:12 позволил «Веспрему» сделать рывок 8:2. После этого подопечные Гинтараса Савукинаса по-настоящему вернуться в игру не сумели.
«Мотор» – «Веспрем» 29:36 (14:20, 15:16)
«Мотор»: Мороз, Комок, Кубатко (1), Малашинскас (4), Пуховский (2), Денисов (2), Тильте, Турченко, Косано, Козакевич (3), Донцов (3), Горига (8), Бурзак, Касай, Васильев (2), Бохан (4).
«Веспрем»: Родриго, Цупара (1), Манасков (2), Омар (3), Ненадич (7), Пенья (5), Нильссон (3), Лигетвари (2), Маргуч (9), Штрлек (2), Лукаш, Благотиншек, Мае (2), Илич, Лекаи, Сипос.
Видеообзор матча:Комментарий Савукинаса:
«И в первом, и во втором тайме ситуация былапримерно одинаковой – нам удалось хорошо оторваться, но затем соперник нас догонял. Поздравляю «Веспрем» с победой, и нам, очевидно, есть над чем поработать. Я чувствую, что мы оказали твердое сопротивление, но разница в качестве стала ключевым фактором».
Комментарий Карлоса Молины, левого полусреднего «Мотора»:
«Веспрем» сегодня сыграл очень хорошо. Приятно быть частью этого мероприятия, и я могу сказать, что мы наслаждаемся каждым моментом. Теперь наша цель – как можно лучше подготовиться к поединку с «Мешков Брест» и попытаться его выиграть».
5 сентября «Мотор» проведет матч за третье место против «Мешков Брест».
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