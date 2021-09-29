«Мотор» в упорном матче уступил «Виве Кельце»

Запорожский коллектив проиграл с разницей в один гол

Фото: пресс-служба «Мотора»

Чемпион Украины «Мотор» уступил польскому «Виве Кельце» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов – 25:26.

Подопечные Гинтараса Савукинаса практически все время находились в роли догоняющих, но уже под занавес второго тайма сумели повести со счетом 23:22. В этот момент у «Мотора» была прекрасная возможность увеличить разрыв, которой запорожцы не воспользовались.

«Виве Кельце» сразу же наказал украинский коллектив, проведя несколько голевых атак. Как итог – второе поражение «Мотора» в текущей Лиге чемпионов.

Лига чемпионов. Групповой этап. Третий тур:

«Мотор» – «Виве Кельце» 25:26 (13:14, 12:12)

Турнирная таблица группы В: