Сегодня «Мотор» сыграет в Лиге чемпионов против многократного чемпиона Польши
«Мотор» в упорном матче уступил «Виве Кельце»
Запорожский коллектив проиграл с разницей в один гол
29 сентября 21:34
Фото: пресс-служба «Мотора»
Чемпион Украины «Мотор» уступил польскому «Виве Кельце» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов – 25:26.
Подопечные Гинтараса Савукинаса практически все время находились в роли догоняющих, но уже под занавес второго тайма сумели повести со счетом 23:22. В этот момент у «Мотора» была прекрасная возможность увеличить разрыв, которой запорожцы не воспользовались.
«Виве Кельце» сразу же наказал украинский коллектив, проведя несколько голевых атак. Как итог – второе поражение «Мотора» в текущей Лиге чемпионов.
Лига чемпионов. Групповой этап. Третий тур:
«Мотор» – «Виве Кельце» 25:26 (13:14, 12:12)
Турнирная таблица группы В:
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