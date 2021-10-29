«Мотор» забарахлил в Германии. Чемпион Украины был разгромлен «Фленсбургом»

Подопечные Савукинаса не смогли взять очки в матче с аутсайдером группы В







«Фленсбург» – «Мотор» / Фото - handball.motorsich.com

В матче 6-го тура Лиги чемпионов запорожский «Мотор» на выезде проиграл немецкому «Фленсбургу».До середины первой половины встречи запорожская команда минимально вела в счете, однако хозяева площадки сумели переломить ход игры и завершить матч в свою пользу – 34:27.Отметим, что лучшим бомбардиром в составе «Мотора» стала белорусский линейный, который забросил в ворота соперника 8 мячей.– «Мотор» 34:27 (13:11): Бурик, Меллер (34%); Голла (5/5), Халд, Сван, Вон Оттинген, Ванне (8/11), Мейер-Зиберт, Штайнхаузер (4/4), Менса (1/4), Готфридссон (1/4), Мюллер, Якобсен (0/1), Менсинг (3/6), Эйнарссон (7/9), Линдског (5/6).: Вьюник (12%), Комок (29%); Кубатко (1/1), Малашинскас (4/5), Пуховский (4/6), Денисов (1/5), Тильте, Молина, Козакевич (3/5), Донцов(0/2), Шебетич (2/4), Горига (2/5), Бурзак, Касай (1/1), Васильев (2/2), Бохан(7/9).«Мотор» после этого поражения продолжает пребывать на шестом месте в турнирной таблице – последней позиции, которая дает путевку в плей-офф турнира. «Фленсбург» остается на дне группы B.