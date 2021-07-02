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Наставник «Мотора» рассказал, почему команда остановилась в шаге от исторического достижения в ЛЧ

Чемпион Украины имел хорошие шансы пройти в четвертьфинал турнира
Гандбол
17:47
Наставник «Мотора» рассказал, почему команда остановилась в шаге от исторического достижения в ЛЧ
Гинтарас Савукинас (в центре) / Фото:handball.motorsich.com/

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов сильнейшая команда Украины «Мотор» был в шаге от исторического достижения – выхода в четвертьфинал турнира. Однако после домашней победы клуб из Запорожья не сумел удержать преимущество в ответной встрече с белорусским «Мешков Брест».

Главный тренер «Мотора» Гинтарас Савукинас вспомнил ответный матч и объяснил причины поражения:

«Прежде всего там был совсем иной Пешич (вратарь «Бреста»). Львиная доля заслуг в той победе брестчан – его. Как говорится, отбил все, что можно и что нельзя. А еще, думаю, победа дома чересчур раскрепостила нас, добавила самоуверенности. В первом матче мы были гораздо, гораздо дисциплинированнее. Может, не все получалось, но концентрация и ответственность были на порядок выше, чем во второй игре. Их нехватка у нас придала «Бресту» уверенности, чем соперник воспользовался».

Полное интервью наставника «Мотора» читайте здесь.

Напомним, ранее чемпион Украины получил wild-card в новый розыгрыш Лиги чемпионов, где уже узнал своих соперников.

Сергей Остапенко
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Мотор Гинтарас Савукинас

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