Запорожье готово к гандболу. «Мотор» узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов
Наставник «Мотора» рассказал, почему команда остановилась в шаге от исторического достижения в ЛЧ
Чемпион Украины имел хорошие шансы пройти в четвертьфинал турнира
17:47
Гинтарас Савукинас (в центре) / Фото:handball.motorsich.com/
В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов сильнейшая команда Украины «Мотор» был в шаге от исторического достижения – выхода в четвертьфинал турнира. Однако после домашней победы клуб из Запорожья не сумел удержать преимущество в ответной встрече с белорусским «Мешков Брест».
Главный тренер «Мотора» Гинтарас Савукинас вспомнил ответный матч и объяснил причины поражения:
«Прежде всего там был совсем иной Пешич (вратарь «Бреста»). Львиная доля заслуг в той победе брестчан – его. Как говорится, отбил все, что можно и что нельзя. А еще, думаю, победа дома чересчур раскрепостила нас, добавила самоуверенности. В первом матче мы были гораздо, гораздо дисциплинированнее. Может, не все получалось, но концентрация и ответственность были на порядок выше, чем во второй игре. Их нехватка у нас придала «Бресту» уверенности, чем соперник воспользовался».
Полное интервью наставника «Мотора» читайте здесь.
Напомним, ранее чемпион Украины получил wild-card в новый розыгрыш Лиги чемпионов, где уже узнал своих соперников.
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