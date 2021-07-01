Савукинас: «В следующем сезоне нам надо держать планку и преодолеть ее на более высоком уровне»
Савукинас: «Рад, что нас опять оценили в Европе»
Наставник «Мотора» – о попадании в групповой раунд Лиги чемпионов
15:37
Гинтарас Савукинас / Фото - handball.motorsich.comГлавный тренер «Мотора» Гинтарас Савукинас поделился мнением относительно попадания запорожской команды в групповой раунд Лиги чемпионов.
Прошлым летом «Мотора» не оказалось в предварительных списках участников Лиги чемпионов, но команда все же получила wild card. В этот раз были уверены, что путевка никуда не уйдет?
«Думаю, не только мы чувствовали, что сезон удался. Организаторы турнира тоже видели, как мы ведем себя на этом уровне. Было ощущение, что нас позовут. Что должно, как говорится, срастись. Рад, что нас опять оценили».
Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится в пятницу, 2 июля. Начало – в 12.00.
Состав корзин перед жеребьевкой главного клубного турнира Европы.
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