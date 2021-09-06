Официально. Пуховский продлил контракт с «Мотором»
Пуховский: «SEHA-Лига – отличный турнир для нас. Я чувствую, что мы на правильном пути»
Разыгрывающий «Мотора» – о победе над «Мешков Брест» в матче за 3-е место
14:32
Борис Пуховский / Фото - handball.motorsich.comБелорусский разыгрывающий «Мотора» Борис Пуховский прокомментировал победу своей команды над «Мешков Брест» (31:20) в матче за бронзу SEHA-Лиги.
Цитирует литовского специалиста официальный сайт запорожского клуба.
«Отличный турнир для нас. Я чувствую, что мы на правильном пути. В предсезонке у нас было много травм, но мы постепенно начинаем показывать, на что мы способны. Еще есть возможности для улучшений, но мы можем быть довольны тем, где мы находимся в данный момент. Наши матчи с «Мешковым» всегда отличные, обе команды демонстрируют боевые действия, и я хочу поздравить «Брест» с еще одним хорошим выступлением».
Накануне «Мотор» уверенно победил «Донбасс» в матче за Суперкубок Украины.
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