Савукинас: «Мы готовимся к самому тяжелому матчу, но как там получится, будет видно уже на игре»

Наставник «Мотора» – о выездном поединке с «Веспремом» в Лиге чемпионов









Гинтарас Савукинас и Айденас Малашинскас / Фото - handball.motorsich.com Главный тренер «Мотора» Гинтарас Савукинас в интервью пресс-службе запорожцев поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча команды в рамках 8-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Веспрема».



«Веспрем» очень хорошая команда, один из элитных клубов мира, я не знаю, кто может обыграть их два раза подряд. Конечно, мы едем с большей уверенностью, ведь дома мы показали характер и хорошую игру, – так о предстоящем матче отзывается главком «Мотора». Нам удалось выиграть у такого сильного соперника. Конечно же, это будет очень непростая игра и непростой выезд. Плюс ко всему этому, что сам клуб и сами игроки очень сильны. У них очень сильная поддержка с трибун. Всегда все знают, что там играть очень тяжело».



«Мы готовимся к самому тяжелому матчу, но как там получится, будет видно уже на игре. Будет тяжко и надо к этому быть готовыми, потому что скажем так, двойной такой спарринг с двух игр первую мы выиграли, вторую тоже надо будет отстоять, что будет очень непросто».



Начало матча – в 19.45.



Напомним, в 7-м туре группового раунда Лиги чемпионов «Мотор» в домашних стенах переиграл «Веспрем»



Главный тренер «Мотора»в интервьюзапорожцев поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча команды в рамках 8-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Веспрема».Начало матча – в 19.45.Напомним, в 7-м туре группового раунда Лиги чемпионов «Мотор» в домашних стенах переиграл «Веспрем» (29:27)

Владимир Кириченко