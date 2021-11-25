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Савукинас: «Мы готовимся к самому тяжелому матчу, но как там получится, будет видно уже на игре»

Наставник «Мотора» – о выездном поединке с «Веспремом» в Лиге чемпионов



Гандбол
25 ноября 16:59
Савукинас: «Мы готовимся к самому тяжелому матчу, но как там получится, будет видно уже на игре»
Гинтарас Савукинас и Айденас Малашинскас / Фото - handball.motorsich.com
Главный тренер «Мотора» Гинтарас Савукинас в интервью пресс-службе запорожцев поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча команды в рамках 8-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Веспрема».

«Веспрем» очень хорошая команда, один из элитных клубов мира, я не знаю, кто может обыграть их два раза подряд. Конечно, мы едем с большей уверенностью, ведь дома мы показали характер и хорошую игру, – так о предстоящем матче отзывается главком «Мотора». Нам удалось выиграть у такого сильного соперника. Конечно же, это будет очень непростая игра и непростой выезд. Плюс ко всему этому, что сам клуб и сами игроки очень сильны. У них очень сильная поддержка с трибун. Всегда все знают, что там играть очень тяжело».


«Мы готовимся к самому тяжелому матчу, но как там получится, будет видно уже на игре. Будет тяжко и надо к этому быть готовыми, потому что скажем так, двойной такой спарринг с двух игр первую мы выиграли, вторую тоже надо будет отстоять, что будет очень непросто».


Начало матча – в 19.45.

Напомним, в 7-м туре группового раунда Лиги чемпионов «Мотор» в домашних стенах переиграл «Веспрем» (29:27).

Владимир Кириченко
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