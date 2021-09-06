Савукинас: «Игра с «Донбассом» послужила для нас некой репетицией перед Финала четырех SEHA-Лиги»
Савукинас: «Я доволен отношением и улучшениями, которые мы сделали после матча с «Веспремом»
Наставник «Мотора» – о победе над «Мешков Брест» в матче за бронзу SEHA-Лиги
14:08
Гинтарас Савукинас / Фото - handball.motorsich.comГлавный тренер «Мотора» Гинтарас Савукинас поделился эмоциями после победы над «Мешков Брест» в матче за 3-е место SEHA-Лиги.
Цитирует литовского специалиста официальный сайт запорожского клуба.
«Поздравляю моих ребят. Матч двух разных таймов – первый получился довольно равным, но во втором нам удалось сократить разрыв. Я доволен отношением и улучшениями, которые мы сделали после матча с «Веспремом». Коммуникация в центре нашей защиты сегодня была намного лучше, и в целом я могу сказать, что доволен нашим выступлением и рад победе в конце».
Накануне «Мотор» уверенно победил «Донбасс» в матче за Суперкубок Украины.
Комментарии 0