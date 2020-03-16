Сборная Украины провела тренировку накануне матчей отбора на чемпионат мира-2021

В составе команды 21 гандболистка





Фото: ФГУ

Накануне вылета на матчи отбора на чемпионат мира-2021 женская сборная Украины провела тренировку в Броварах.







Отметим, что 19-21 марта украинки сыграют матчи своей отборочной группы со Словакией, Израилем и Люксембургом. Затем две лучшие команды выйдут в плей-офф отбора.

Напомним, ранее мужская сборная Украины была близка к потере очков в матче с Фарерскими островами.