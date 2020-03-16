Миккель Хансен – самый ценный гандболист чемпионата мира-2021
Сборная Украины провела тренировку накануне матчей отбора на чемпионат мира-2021
В составе команды 21 гандболистка
15:24
Фото: ФГУ
Накануне вылета на матчи отбора на чемпионат мира-2021 женская сборная Украины провела тренировку в Броварах.
Отметим, что 19-21 марта украинки сыграют матчи своей отборочной группы со Словакией, Израилем и Люксембургом. Затем две лучшие команды выйдут в плей-офф отбора.
Напомним, ранее мужская сборная Украины была близка к потере очков в матче с Фарерскими островами.