Сегодня «Мотор» сыграет против ПСЖ в Лиге чемпионов

Встреча состоится в Париже

Фото: пресс-служба Мотора

Сегодня, 14 октября, «Мотор» проведет четвертый матч в текущей Лиге чемпионов. Запорожцы в Париже сыграют против местного гранда – ПСЖ.

Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Букмекеры практически не оставляют шансов чемпиону Украины, предлагая заиграть его победу за коэффициент 12. В то же время на парижан можно поставить за 1,07.

Команды уже пересекались в Лиге чемпионов сезона 2018/2019 и тогда две победы одержал ПСЖ.

Напомним, в предыдущих трех турах «Мотор» добыл одну победу и дважды проиграл. ПСЖ один матч выиграл, один раз проиграл и еще один матч свел вничью.

Накануне поединка главный тренер «Мотора» назвал сильные стороны будущего соперника.